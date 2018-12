Tunasikitika kutangaza kifo cha mwanafunzi mwenzetu Ikupa Ngao wa Chuo Kikuu cha Tumaini

Poleni and may her soul rest in peace.



Shida yetu wa Tz mtu akisema anaumwa always hatuko serious kumpa support but akifariki michango itatililika mpaka mshangae.

Nyie kweli mlishindwa kutafuta usafiri wa haraka jamani mpaka mwenyewe kapanda boda boda loh.



We shall meet again,after coming of Jesus,to reigns again