Tunaomba msaada wa Waziri wa Maji, Juma Aweso, kuangalia kwa karibu suala la ajira za mkataba za wasomaji wa mita za maji zilizotangazwa hivi karibuni.



Kumekuwa na malalamiko kuwa katika mchakato huo kulifanyika upendeleo au figisu, ambapo wasomaji mita waliokuwa wakifanya kazi kwa muda mrefu wameondolewa kwa madai kwamba hawakufaulu usaili, licha ya kuwa wengi wao wana uzoefu mkubwa wa kazi na wanakidhi vigezo vinavyohitajika.



Kinachozua maswali ni uamuzi wa kuwaondoa watumishi wenye uzoefu na nafasi zao kupewa watu wapya ambao bado wanahitaji kufundishwa kazi. Hata viongozi husika wameeleza kuwa watumishi wapya watakapopokelewa, watatakiwa kusaidiwa na wale waliokuwa wakifanya kazi awali ili kuwapa mafunzo na ushirikiano katika utekelezaji wa majukumu yao.



Tunajiuliza, ikiwa watumishi wa zamani wana uzoefu, uelewa wa kazi na wameitumikia taasisi kwa muda mrefu, ni sababu zipi hasa zilizowafanya waondolewe na nafasi zao kupewa watu wapya?



Aidha, kuambiwa wasubiri ajira nyingine zitakapotangazwa au mamlaka itakapopanuka hakuondoi maswali ya msingi kuhusu haki, uwazi na usawa katika mchakato huo wa ajira.



Tunaomba Waziri afuatilie suala hili ili kuhakikisha kuwa haki inatendeka na kwamba taratibu zote za ajira zimezingatiwa kwa uwazi na usawa kwa wote.