Tuliopewa tunda baada ya kutoa lifti tukutane hapa

Hello Fellaz,Nakumbuka ni kama wiki hivi imepita, Ilikuwa mishale ya kumi na mbili asubuhi nakwenda ofisini. Ile nakunja kona mitaa ya zantel pale kuelekea msasani naona mtoto mweupe kavaa jeans Kali kasimama kinyonge nikajua huyu kashafeli kwenye usafiri. Wakati nakunja kona kutokea morocco nilimcheki nikaiweka gari mbele yake nikawasha hazard. Nilikuwa na uhakika kwa jicho nililomkata lazima aisogelee ndinga. Ndicho kilichotokea.Baada ya kuingia garini ndani ya muda mfupi nikawa tayari najua taaluma yake na wapi anapoelekea. Kwakuwa siku hiyo nilikuwa nimewahi sana kuelekea ofisini bhasi nikasema si vibaya nikimpitisha mpaka ofisini kwake. Polepole nikaacha barabara ya kwenda masaki nikaelekea maeneo ya ofisini kwao jirani na fukwe ndani ya msasani peninsular. Nikamfikisha mpaka ofisini kwao akanishukuru, kipindi hiki ndio Uzi wetu pendwa wa kuwahi kula tunda kimasihara ulikuwa ukikata mbuga na nyika kilometa kwa kilometa. Hivyo kwenye akili nilikuwa na mawazo ya kimasihara tu, bhasi likanitoka neno kabla ya binti kushuka. "would you mind if I have your number??", mtoto alikuwa mzungu maana hakukuwa na lingine zaidi ya kuniomba simu.Nafika ofisini nakutana na text kibao Ooh ahsante kwa lifti Mara una roho nzuri na varangati kibao. Kufupisha story tuliongea mengi na nikaomba nimwone jioni yake. The same day jioni nilimpitia job na kwenda naye katika moja ya fukwe. Tuliongea mengi sana huku tukipata msosi na vinywaji, kwenye saa nne hivi nilikanyaga mafuta kumrudisha kwake. Kesho yake ikawa kama vile asubuhi ya Jana yake, nilimkuta zantel akiningoja, nikamwacha ofisini na jioni nikampeleka Slipway kwa ajili ya dinner. Huyu Dada alikuwa Daktari na bado hakuwa mwenyeji sana Dar hivyo hizi out za jioni zilikuwa zikimkosha sana. She claimed to me hakuwahi fanyiwa hivyo , hakujua kwamba hata mie sio maisha yangu but nataka kitumbua tu. Tulishaongea mengi na ni wazi tulishapanga kulana maana its was lit kwa kila mmoja wetu. The day nampeleka Slipway alikuja na vile vifaa vya kupima ngoma. Tukapima tukiwa kwenye gari eneo la parking kabla ya kushuka na sote tulikuwa vizuri. Baada ya kinywaji binti alitaka Siku hii kwenda kulala mjengoni ila nikamtolea nje maana najua nilichokificha huko. Hii ilikuwa Alhamisi nikamtaka awe mpole mpaka weekend, hakika weekend tulilana na it was so so good.Hii ni moja kati ya movie niliyocheza uhusika vizuri sana. Niliact gentleman sana na hakika niliweza kumtengenezea mazingira huyu gal akafall mwenyewe. Tuletee yako. Merry Xmass & Happy New Year Guys.