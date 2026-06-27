Tuliolima mpunga sasa gunia ni Tsh. 130,000/= halafu kijana unashadadia maandamano

Tuliolima mpunga sasa gunia ni Tsh. 130,000/= halafu kijana unashadadia maandamano

N

nkoge

Member
Joined
Jun 7, 2018
Posts
31
Reaction score
68
Baada ya kugundua na kujitambua nikaelewa kuwa nilikuwa napoteza muda kuilaumu serikali.

Takribani miaka 11 Sasa tangu nilipohitimu elimu yangu ya chuo kikuuu sijabahatika kupata ajira rasmi zaidi ya harakati zangu binafsi ili mkono uende kinywani.
Nililima na Sasa nimevuna mpunga wangu,bei ya gunia imefikia 130,000/= sokoni.

Nawashangaa sana vijana ambao bado wanashadadia habari za kuvuruga amani Kwa kisingizio Cha maandamano.Ndugu zangu bila kujituma katika kazi hakuna unachoweza kufanya kwenye maisha.

Tufanyeni kazi,tuacheni kulialia na serikali wakati sisi wenyewe hatufanyi chochote.Kila kukicha ni kijiweni kumlaumu Samia,Abdul,Mwigulu,Msigwa,Katambi,Yaani Kwa sababu ya ubovu wa kichwa chako Kila mtu unamuona mbaya.FANYA KAZI RAFIKI.

Hapa makibo ekari ya mpunga unakodi Kwa 50k una uhakika wa kivuna kuanzia gunia 12 Kwa msimu wa changamoto,halafu unamlilia Abdul....?? hebu jaribu basi hata ekari 3 tu ndo uendelee na lawama Sasa.

Huwezi kumyang'anya aliyepewa. Fanyeni kazi. Degree yangu inashindaga mbugani ya kwako kwenye kahawa,matokeo ninavuna wewe matokeo unataka Abdul akupatie gari yake POLE.
 
nkoge said:
Baada ya kugundua na kujitambua nikaelewa kuwa nilikuwa napoteza muda kuilaumu serikali.
Takribani miaka 11 Sasa tangu nilipohitimu elimu yangu ya chuo kikuuu sijabahatika kupata ajira rasmi zaidi ya harakati zangu binafsi ili mkono uende kinywani.
Nililima na Sasa nimevuna mpunga wangu,bei ya gunia imefikia 130,000/= sokoni.

Nawashangaa sana vijana ambao bado wanashadadia habari za kuvuruga amani Kwa kisingizio Cha maandamano.Ndugu zangu bila kujituma katika kazi hakuna unachoweza kufanya kwenye maisha.

Tufanyeni kazi,tuacheni kulialia na serikali wakati sisi wenyewe hatufanyi chochote.Kila kukicha ni kijiweni kumlaumu Samia,Abdul,Mwigulu,Msigwa,Katambi,Yaani Kwa sababu ya ubovu wa kichwa chako Kila mtu unamuona mbaya.FANYA KAZI RAFIKI.

Hapa makibo ekari ya mpunga unakodi Kwa 50k una uhakika wa kivuna kuanzia gunia 12 Kwa msimu wa changamoto,halafu unamlilia Abdul....?? hebu jaribu basi hata ekari 3 tu ndo uendelee na lawama Sasa.

Huwezi kumyang'anya aliyepewa. Fanyeni kazi. Degree yangu inashindaga mbugani ya kwako kwenye kahawa,matokeo ninavuna wewe matokeo unataka Abdul akupatie gari yake POLE.
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well done gentleman 👊
 
nkoge said:
Baada ya kugundua na kujitambua nikaelewa kuwa nilikuwa napoteza muda kuilaumu serikali.
Takribani miaka 11 Sasa tangu nilipohitimu elimu yangu ya chuo kikuuu sijabahatika kupata ajira rasmi zaidi ya harakati zangu binafsi ili mkono uende kinywani.
Nililima na Sasa nimevuna mpunga wangu,bei ya gunia imefikia 130,000/= sokoni.

Nawashangaa sana vijana ambao bado wanashadadia habari za kuvuruga amani Kwa kisingizio Cha maandamano.Ndugu zangu bila kujituma katika kazi hakuna unachoweza kufanya kwenye maisha.

Tufanyeni kazi,tuacheni kulialia na serikali wakati sisi wenyewe hatufanyi chochote.Kila kukicha ni kijiweni kumlaumu Samia,Abdul,Mwigulu,Msigwa,Katambi,Yaani Kwa sababu ya ubovu wa kichwa chako Kila mtu unamuona mbaya.FANYA KAZI RAFIKI.

Hapa makibo ekari ya mpunga unakodi Kwa 50k una uhakika wa kivuna kuanzia gunia 12 Kwa msimu wa changamoto,halafu unamlilia Abdul....?? hebu jaribu basi hata ekari 3 tu ndo uendelee na lawama Sasa.

Huwezi kumyang'anya aliyepewa. Fanyeni kazi. Degree yangu inashindaga mbugani ya kwako kwenye kahawa,matokeo ninavuna wewe matokeo unataka Abdul akupatie gari yake POLE.
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Mkuu hongera kukodi ekari kwa 50k,sisi huku ekari mbili ni 1-1.5m kukodi, gharama za kulima ni kama 1m
Ekari moja tunatoa gunia 40,tunalima mbegu saro 5,tunamwaga kwenye kitalu,tunapandikiza kwa mistari,Asante jakaya na kilimo kwanza,elimu,pembejeo,masoko
 
nkoge said:
Baada ya kugundua na kujitambua nikaelewa kuwa nilikuwa napoteza muda kuilaumu serikali.
Takribani miaka 11 Sasa tangu nilipohitimu elimu yangu ya chuo kikuuu sijabahatika kupata ajira rasmi zaidi ya harakati zangu binafsi ili mkono uende kinywani.
Nililima na Sasa nimevuna mpunga wangu,bei ya gunia imefikia 130,000/= sokoni.
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Weka vizuri, jumla ulitumia kiasi gani na umepata kiasi gani, ndani ya muda gani.
 
gallow bird said:
Mkuu hongera kukodi ekari kwa 50k,sisi huku ekari mbili ni 1-1.5m kukodi, gharama za kulima ni kama 1m
Ekari moja tunatoa gunia 40,tunalima mbegu saro 5,tunamwaga kwenye kitalu,tunapandikiza kwa mistari,Asante jakaya na kilimo kwanza,elimu,pembejeo,masoko
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Safi sana Mkuu,huko ni wapi? haya ndiyo mambo Sasa.Sisi huku usukumani bado tuko local zaidi kulingana na nyezo pamoja na uhakika wa maji Kwa msimu. Ndiyo maana hata gharama zake ni mdogo,lakini pia outcome ni mdogo kulingana na infrastructure.Pamoja na hayo tunamshukru Mungu si haba kuliko kusubiri ajira na kushawishiana kuandamana.
 
nkoge said:
Safi sana Mkuu,huko ni wapi? haya ndiyo mambo Sasa.Sisi huku usukumani bado tuko local zaidi kulingana na nyezo pamoja na uhakika wa maji Kwa msimu. Ndiyo maana hata gharama zake ni mdogo,lakini pia outcome ni mdogo kulingana na infrastructure.Pamoja na hayo tunamshukru Mungu si haba kuliko kusubiri ajira na kushawishiana kuandamana.
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Tabora
 
econonist said:
Kweli saba saba ni kiboko. Mpaka matapeli wampunga wameingia kwenye mtego.
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Kwani sabasaba itadumu miezi?..suala ni mvua hazikua nzuri msimu huu,nahisi hao ni wakenya wananunua kwa wingi muda wa mavuno wakiamini baadae utapanda
 
gallow bird said:
Kwani sabasaba itadumu miezi?..suala ni mvua hazikua nzuri msimu huu,nahisi hao ni wakenya wananunua kwa wingi muda wa mavuno wakiamini baadae utapanda
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Unahangaika na mtu anayewaza kupinga Kila kitu badala ya fursa.Haelewi mwaka jana gunia lilifika 150k
 
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