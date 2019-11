Tulio ndani ya ajira mambo hayaendi kabisa, Wahitimu ambao hawana ajira na hawajajiajiri tokea 2014 wanaishije?

kama ulivosema wamelalamika wamechoka na wameamua kufa kimya kimya, maisha siku zote plan B haikosekani japo inaumiza pale unapofikiria kama miaka yote uliyosota na elimu ngumu ukiamini ukimaliza chuo mwisho wa kuchumia juani na hatimaye utaanza kulia kivulini lakini mambo yamekua tofauti, kinachotokea ni kusurvive tu ili siku ziendelee kusogea lakini ni kweli mahitaji ya msingi hayapatikani kirahisi.



quote " no matter how the ecosystem changes, Humans will always find alternative means to survive"