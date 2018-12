Tukubali tukatae vijana waliojegwa na mbowe ni moto wa kuotea mbali

GENTAMYCINE said: Kwa hiki ulichokiandika kwa mfano Watu wenye ' akili ' zao hapa Jamvini ' wakikupuuza ' utawalaumu? Mtu ' Mwerevu ' asingeishia tu Kuandika hivi ' Kipopoma ' bali angejazia ' nyama ' hii taarifa ila ili kuifanya iaminike kuwa kweli imetoka kwa JF Great Thinker basi angalau ungetuwekea hiyo mifano ' Kuntu ' kabisa ya hao Vijana unaowasifia kuwa wamejengwa / wamekuzwa vyema na Mheshimiwa Mbove badala yake hujafanya hivyo. Namtafuta huyu aliye ' temper ' na hii ' Education System ' ya Tanzania kwani kila Siku inazalisha ' Mipopoma ' tu. Click to expand...

Acha majivuno ya kipumbavu ya kutoheshimu maoni ya wengine na kujiona wew the best! kwa mfano kuna uzi umeanzisha kusifia walinzi wa rais,Hivi mtu anayeweza kujiita GT kuna hoja pale zaidi ya hadithi ya kusimulia watoto wako?Kwa ujuaji huu wa kienyeji,you are the silliest great thinker ever seen in the planet!!