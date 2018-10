Tukimkashifu Mungu na kumpuuzia tutakua na dhambi?

Sometime tunaweza kujihisi tunamkosea MUNGU kwamba tunalalamika sana lakini nahisi tuko sawa na MUNGU nahusika na yote hayo.



Tukisoma Yeremia 1:4-8 Ni kwamba MUNGU alikua anafahamu maisha ya kiumbe chake hapa duniani yatakavyokua.

Kwa maana nyingine ni kwamba MUNGU anajua pitapita zakp hapa duniani hata kabla hujazaliwa.

Sasa unajuiliza inakuaje huyu MUNGU awe wa namna hii?

Sometimes its better to be fair kumwambia mtu wako ukweli kuliko kuwa na fake promise.



Watu wakikata tamaa wakianza kuasi MUNGU atawahukumu kweli?

Why torturing his men this way?

Ukifata shauri la MUNGU ni taabu usipofata ni taabu so what does this mean?



MUNGU ni mhusika mkuu wa shida za huu ulimwengu huu binadamu tusijilaumu.

MUNGU muweza wa yote, MUNGU muumba wa mbingu na nchi na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana kwanini asiwalinde watu wake na kuwaepusha na maovu yote ya huu ulimwengu na wale waliasi awaache wamalizane wao kwa wao?



Huyu ndie MUNGU mwenye upendo kama vitabu vinavyohubiri? Anaacheje watumishi wake wateswe wakati yeye ni muweza wa yote na kwa hiyo anauwezo wa kuwaokoa na kuwaweka mahali salama? Basi tuseme MUNGU anahusika na mateso ya watu, it doesn't make sense uanche rafiki au mtu wako wa damu ateseke ni lazima umsaidie. Sasa kama binadamu tunaweza kusaidiana yeye msaada wake si ungekua mkubwa Zaidi?



Tukimkashifu huyu MUNGU na kumpuuzia tutakua na dhambi?

Bado natafakari.