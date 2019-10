Tujikumbushe majina maarufu ya utani ya baadhi ya wachezaji wa zamani

....Majina maarufu ya utani ya baadhi ya wachezaji wa zamani.



"Golden Boy" - Zamoyoni Mogella.

"Sikinde" - Celestine Mbunga.

"Kizota" - Said Mwamba.

"Kwasakwasa" - Jobe Ayubu.

"Bwalya" - Frank Kassanga.

"Loketo" - Ally Malilo.

"Gazza" - George Lucas.

"Father" - Iddi Pazi.

"Sure Boy" - Abubakar Salum.

"Power Iranda" - Willy Martin.

"OCD" - Deo Njohole.

"Tekelo" - Abeid Mziba.

"Tanzania One"- Mohamed Mwameja

"Careca" - Razak Yusuph.

"MP" - David Mwakalebela.

"Edo Boy" - Edward Chumila.

"Scud" - Said Sued.

"Tostao" - Mohamed Yaya.

"Tall" - Mohamed Bakari.

"Gagarino" - Hamis Gaga.

"Bruce Lee" - Daudi Salum.

"Ninja" - Salum Kabunda.

"Mkulima" - Rashid Mandanje.

"Meya" - Iddi Suleiman.

"Boban" - Haruna Moshi.

"Nylon" - Michael Paul.

"Gari Kubwa" - Peter Lupokela.

"ZigZag" - John Makelele.

"Ball Juggler" - Malota Soma.

"Beki Mstaarabu" - Samli Ayubu.

"Mmachinga " - Mohamed Hussein.

"Road Master" - Itutu Kiggy.

"Homa ya Jiji" - Makumbi Juma.

"Sungura" - Abbas Dilunga.

"Popat" - Kitwana Manara.

"Machela" - Mohamed Kajole.

"Chama" - Rashid Iddi.

"Wikens" - Boi Iddi.

"Jogoo" - Athuman Chama

"Fongo" - Edgar Mwafongo.

"Mensah" - Juma Pondamali.

"Polisi" - Silvatus Ibrahim.

"Kiminyio" - Madaraka Selemani.

"Bolizozo" - James Tungaraza.

"Kidishi" - Juma Bakari.

"RP" - Raphael Paul.

"Fundi" - Method Mogella.

"Tingisha" - Sanifu Lazaro.

"Scania" - Godwin Aswile.

"Msingida" - Rajab Rashidi.

"Musso" - Yusuph Macho.

"Noriega au Nyigu" - Twaha Hamidu.

"Jenerali" - Juma Mkambi.

"Jembe Ulaya" - Bakari Malima.

"Zico wa Kilosa" - Said Mrisho.

"Computer" - Sunday Manara.

"Dalii Kimoko" - Mwanamtwa Kihwelo.

"Uncle Tom" - Thomas Kipese.

"Carlos" - Salum Mwinyimkuu.

"Nyoka Mweusi" - Elias Michael.

"Tigana" - Ally Yusuph.

"Best" - George Kulagwa.

"Golota" - Joseph Kaniki.

"Mnyamwezi" - Iddi Moshi.

"Tembele" - Ally Mayai.

"SMG" - Said Maulid.

"Shilton" - Mahmoud Nyalusi.

"Ball Dancer" - Mao Mkami.

"Romario" - Maalim Saleh.

"Jujuman" - Ezekiel Grayson.

"Nyumba" - Victor Costa.

"Garrincha" - Steven Mapunda.

"Keegan"- Omari Hussein.

"Chukwu" - Isihaka Hassan.

"Fuso" - Shadrack Nsajigwa.

"Kakoko" - Juma Burhani.

"Mashine"- Abdul Ramadhan

"Rungu"- Nteze John

"Napil"- Abou Yasin

"Mtekele"- Justine Nicodemus

"China"- Athuman Abdalah

"Kocha-Mchezaji"- Hassan Afif

Best maridadi- Venance mwakalukwa



Kwa wale tulioanza kufuatilia soka miaka mingi iliyopita karibu utukumbushe majina ya wengine ambao nimewasahau.



Je mchezaji yupi unamkumbuka vema na ulikuwa ukimkubali kwa kiwango chake??