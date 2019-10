TUJADILI: Kwanini kila kinachosemwa dhidi ya Rais Magufuli na Serikali zigo hubebeshwa upinzani hususani CHADEMA?

Mfano uliowazi na halisi ni hili linalo trend sasa juu ya afya ya Rais Magufuli....Mjadala ulikuwa na bado ni mkali sana hata kama jamaa (Rais) hatimaye ameonekana japo akiwa "not in good shape as normal ") katika mitandao ya kijamii huku kila mtu akisema lake.Kubwa na la kusikitisha ni kuwa uvumi huu ulitoa picha ya wazi sana juu ya nini wengi wanafikiri juu ya serikali hii na Rais Magufuli mwenyewe in personal.Wengi walivuka mipaka hata kufurahi kuwa si tu awe anaumwa bali awe amekufa kabisa...!!Na hapa ndipo ulipo msingi wa hoja hii. Kwa sababu inadaiwa na watetezi wa serikali na Magufuli kuwa, wanaopingana na Serikali na Magufuli mwenyewe ni wale ambao mirija yao imefungwa na kukosa ulaji na hivyo wanaomba usiku na mchana Magufuli afe.....!!!Sasa tujiulize swali hili; hivi kumbe ni CHADEMA na upinzani kwa ujumla ndiyo ambao mirija yao ya ulaji imefungwa na Magufuli?How exactly kwa sababu hawa hawajawahi kuongoza serikali?Anyway, Labda ndani ya mjadala washadadiaji wa hoja hii watakuja na utetezi usio na shaka....Duuh, kiukweli kama tumefikia kiwango cha kumuombea mkuu wa nchi afe tu, basihii ni hatari na balaa kubwa. Na hii ni ishara kuwa SOMETHING IS WRONG SOMEWHERE.....Anyway hoja yangu kubwa ni hii hapa;Kwamba, kuna mijadala imeibuliwa humu na members mbalimbali juu ya hili....Na wengi wa wachangiaji wanarusha lawama kwa CHADEMA, kwamba, hawa ndio wazushi na pengine waanzilishi wa uzushi na uvumi huu juu ya afya ya Rais Magufuli....Zito Zubeir Ruyagwa Kabwe, ameposti uzi humu akijaribu kupooza mambo na kutoa ushauri wake, naye hakuachwa salama...Kama mtanzania aliye nje ya serikali (au sema mpinzani) ameshambuliwa ile mbaya na kuambiwa kuwa na yeye ni miongoni mwa wazushi na wasioipenda serikali na kutompenda kabisa Rais Magufuli na hivyo kumtakia kifo.....!!Sasa maswali tunayohitaji kuyajibu katika mjadala wetu ni haya;å Hivi ni sahihi kila baya ama linaloi - portray negatively serikali na Rais Magufuli liwe na connection ya moja kwa moja na upinzani hususani CHADEMA? Nani anaweza kuja na hoja ya uthibitisho kwa 100% juu ya hili??Kuna waliosema, kwa haya wanayofanya (CHADEMA) eti hawastahili hata kupata diwani mwaka 2020 achilia mbali kupewa dhamana ya kuongoza nchi...!!å Hivi tunaamini kabisa kuwa wapinzani wa serikali hii, CCM na hususani Rais John Pombe Magufuli wako nje ya CCM na ndani ya serikali yenyewe??å Hebu turejee nyuma kidogo kuanzia awamu ya Mkapa (1995 - 2005), kisha Kikwete (2005 - 2015) na sasa Magufuli (2015 - ....???) na hasa kuanzia mwaka 2016 mpaka leo.Tujiulize miongoni mwa wahalifu na watuhumiwa mbali mbali wa makosa ya ufisadi, wizi na yanayofanana na hayo, ni wanaCHADEMA wangapi kweli wako mahabusu au wako kwenye mahakama ya mafisadi?Kumbukumbu zangu zinaonesha kuwa karibu kesi zote walizonazo wapinzani mahakamani hakuna hata moja yenye connection na wizi ama ufisadi ama uhujumu uchumi zaidi ya kuwa zote ni za kisiasa tena zenye msingi wa kumkosoa Magufuli na serikali yake.....!!Wanaoshitakiwa kwa makosa ya wizi, ufisadi, uhujumu uchumi, utakatishaji fedha nk nk wengi ni wao wenyewe CCM na wafanyabiashara wao waliokataa kuwachangia fedha ama kujiunga nao...!!å Na ni wanaCHADEMA wangapi kweli walisaini mikataba ya wizi wa rasrimali zetu za asili na sasa wamekasirika kwa kudhibitiwa na Jiwe na sasa wanamuombea afie Ujerumani?å Ni wanaCHADEMA wangapi kweli waliiajiri wafanyakazi hewa, wasio na vyeti ama elimu stahiki na kisha Magufuli akawatumbua na leo wanamuombea kifo John??Kiukweli mimi nimejaribu kutafakari hili, nimeshindwa kupata msingi wa wanaorusha lawama kwa upinzani hususani CHADEMA kuwa ndiyo waanzilishi wa uvumi na uzushi wa kifo cha Bwana John Magufuli mitandaoni!!Labda kupitia mjadala huu nitapata mwanga flani unless basi iwe ni siasa zilezile za ubinafsi na fikra za kimaskini skini za Kitanzania....!!