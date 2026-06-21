Tuanze tabia ya kusave kipato chetu hata kwa kiasi kidogo tu,kumbuka ndondondo si chururu

Tuanze tabia ya kusave kipato chetu hata kwa kiasi kidogo tu,kumbuka ndondondo si chururu

ERTUGRUL BEY

ERTUGRUL BEY

JF-Expert Member
Joined
Aug 6, 2020
Posts
12,164
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23,111
Screenshot_20260621-142709_Google.jpg


Tabia yoyote hapa duniani hutengenezwa au watu hujifunza na mwisho wa siku ndio inakuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku.

Leo ningependa kuzungumzia kuhusiana na kujenga tabia ya kuweka akiba hata kwa kiasi kidogo sana cha buku mbili tu kwa mwezi ( 2,000/=)

Tukiwa na tabia ya kuweka akiba basi baada ya muda fulani kuweka akiba ndio itakuwa sehemu ya maisha yetu,nimekushauri kuanza na hiyo buku mbili kwakuwa kuna watu ambao ni kweli kipato chao ni kidogo sana,yani akipokea kama ni mshahar basi unakutana na mambo kibao na mwisho wa siku hakuna kinachobakia.

Sasa mtu kama wewe anzia na buku mbili ndani ya mwezi mmoja hiyo ni 2,000 ,baaada ya miezi mitatu au minne hutozungumzia tena hiyo 2,000 ila itakuwa elfu kadhaa,je hapo ukiwa mwenye nidhamu nzuri ya pesa,hiyo pesa haitakuwa imekusaidia wakati wa changamoto fulani fulani,kwa mtindo wako wa zamani wa kutoweka akiba ungepaswa kwenda kukopa ili utatue changamoto yako lakini kwakuwa now una kiakiba chako basi unaitatua pasina kwenda kukopa tena.

Siku zote kuanza kitu ndio huwa changamoto lakini ukishakianza tu basi inakuwa ni mseleleko tu,huwa tuna kawaida ya kusema mwezi ujao nitaweka akiba lakini ukifika huweki akiba,unajikuta umeanzisha tabia nyengine ya kuahirisha mambo,na ndio inakuwa tabia yako.

Sasa ndugu yangu wewe uliye bahatika kusoma uzi huu,ebu kwa nia ya dhati kabisa tuanze sote kuweka akiba mwisho wa mwezi wa July hata kwa buku mbili tu,kumbuka hapa tunaanza kujifunza tabia mpya ambayo huenda hatukuipa umakini au umuhimu lakini trust me baada ya muda fulani utakuja kunishukuru hata ndani ya moyo wako.

Inasemwa tatizo sio unaingiza kiasi gani ila ishu hapa je huwa unaweka kiasi gani au huwa unabakia na kiasi gani,ukishaanza hii tabia ya kusave na akiba yako kuongezeka utafurahia juhudi yako unayoifanya na soon utaanza kuyaepuka mambo yote ambayo yanatumia hela yako kijingajinga.

Kumbuka hata mwendo wa kilomita 1,000 ulianza na hatua moja,idadi ya hatua zako kwa muda fulani zitakufisha kwenye umbali wa kilomita 1,000.

Ni hayo tu!
 
Uliwahi kukaa mwezi haujala My wetu rost na ugali wewe?
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Mi nasevia tumboni bwanaa!!!!

Lisage na kavili ke tuwuyasage!!!
 
miviga said:
Kama hakipo cha ku save na nina madeni?
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Huwezi kuwa na madeni siku zote,na kumbuka kuweka akiba ndio njia moja wapo ya Kuja kuepuka kukopakopa

Ukijikagua vizur sana utagundua una hela za kuweka akiba hata kwa kiasi kidogo sana,ebu jichunguze hela yako huwa inaenda wapi?
 
Red black said:
Mwishoni mkifaa mnaacha ndg wakigombania urithi kwasababu ya ubahili wenu
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Ubakhir na kuweka akiba ni vitu viwili tofauti,hapa huweki akiba yako hela zote,ila sehemu ndogo sana ya kipato chako,kitaalamu wanashauri asilimia 10 ya kipato chako weka akiba,lakini wewe weka kutokana na uwezo wako

Uhuru wa kifedha hauji hivi hivi lazima ujinyime kwa baadhi ya mambo
 
ERTUGRUL BEY said:
Ubakhir na kuweka akiba ni vitu viwili tofauti,hapa huweki akiba yako hela zote,ila sehemu ndogo sana ya kipato chako,kitaalamu wanashauri asilimia 10 ya kipato chako weka akiba,lakini wewe weka kutokana na uwezo wako

Uhuru wa kifedha hauji hivi hivi lazima ujinyime kwa baadhi ya mambo
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Ndo muuane tukifa?
 
Paroco said:
Uliwahi kukaa mwezi haujala My wetu rost na ugali wewe?
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Mi nasevia tumboni bwanaa!!!!

Lisage na kavili ke tuwuyasage!!!
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Haya na mengine mengi ndio huwa kikwazo kufikia uhuru wa kifedha, kuwa uhuru kwanza kifedha kisha ndio ufanye hayo unayotaka kufanya

Sikwambii uache kula rost sijui la nyama au nini,je kuna ulazima wa kula hivyo vitu wiki nzima?
 
ERTUGRUL BEY said:
Haya na mengine mengi ndio huwa kikwazo kufikia uhuru wa kifedha, kuwa uhuru kwanza kifedha kisha ndio ufanye hayo unayotaka kufanya

Sikwambii uache kula rost sijui la nyama au nini,je kuna ulazima wa kula hivyo vitu wiki nzima?
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Kuna kiwango kikifika hela yenyewe hua ina tabia ya kujitunza. Maana yake maingizo yako yanakua makubwa kuzidi matumizi yako hapo ndio unaweza kuwa huru kiuchumi.

Lkn kwa nyie wenye mishahara ya degree Kuleni maisha sisi wasaka nyoka ndo kabisaaaa!!!!!!
 
Paroco said:
Kuna kiwango kikifika hela yenyewe hua ina tabia ya kujitunza. Maana yake maingizo yako yanakua makubwa kuzidi matumizi yako hapo ndio unaweza kuwa huru kiuchumi.

Lkn kwa nyie wenye mishahara ya degree Kuleni maisha sisi wasaka nyoka ndo kabisaaaa!!!!!!
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Ukweli ulio wazi kabisa.
**** kipindi nilitenga pesa ya kodi pembeni ila kabla ya muda wa kulipa nkaanza kujikopesha kukidhi mahitaji mengine.
 
ERTUGRUL BEY said:
View attachment 3612441

Tabia yoyote hapa duniani hutengenezwa au watu hujifunza na mwisho wa siku ndio inakuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku.

Leo ningependa kuzungumzia kuhusiana na kujenga tabia ya kuweka akiba hata kwa kiasi kidogo sana cha buku mbili tu kwa mwezi ( 2,000/=)

Tukiwa na tabia ya kuweka akiba basi baada ya muda fulani kuweka akiba ndio itakuwa sehemu ya maisha yetu,nimekushauri kuanza na hiyo buku mbili kwakuwa kuna watu ambao ni kweli kipato chao ni kidogo sana,yani akipokea kama ni mshahar basi unakutana na mambo kibao na mwisho wa siku hakuna kinachobakia.

Sasa mtu kama wewe anzia na buku mbili ndani ya mwezi mmoja hiyo ni 2,000 ,baaada ya miezi mitatu au minne hutozungumzia tena hiyo 2,000 ila itakuwa elfu kadhaa,je hapo ukiwa mwenye nidhamu nzuri ya pesa,hiyo pesa haitakuwa imekusaidia wakati wa changamoto fulani fulani,kwa mtindo wako wa zamani wa kutoweka akiba ungepaswa kwenda kukopa ili utatue changamoto yako lakini kwakuwa now una kiakiba chako basi unaitatua pasina kwenda kukopa tena.

Siku zote kuanza kitu ndio huwa changamoto lakini ukishakianza tu basi inakuwa ni mseleleko tu,huwa tuna kawaida ya kusema mwezi ujao nitaweka akiba lakini ukifika huweki akiba,unajikuta umeanzisha tabia nyengine ya kuahirisha mambo,na ndio inakuwa tabia yako.

Sasa ndugu yangu wewe uliye bahatika kusoma uzi huu,ebu kwa nia ya dhati kabisa tuanze sote kuweka akiba mwisho wa mwezi wa July hata kwa buku mbili tu,kumbuka hapa tunaanza kujifunza tabia mpya ambayo huenda hatukuipa umakini au umuhimu lakini trust me baada ya muda fulani utakuja kunishukuru hata ndani ya moyo wako.

Inasemwa tatizo sio unaingiza kiasi gani ila ishu hapa je huwa unaweka kiasi gani au huwa unabakia na kiasi gani,ukishaanza hii tabia ya kusave na akiba yako kuongezeka utafurahia juhudi yako unayoifanya na soon utaanza kuyaepuka mambo yote ambayo yanatumia hela yako kijingajinga.

Kumbuka hata mwendo wa kilomita 1,000 ulianza na hatua moja,idadi ya hatua zako kwa muda fulani zitakufisha kwenye umbali wa kilomita 1,000.

Ni hayo tu!
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Nitaanza kufanya hivo
 
ERTUGRUL BEY said:
View attachment 3612441

Tabia yoyote hapa duniani hutengenezwa au watu hujifunza na mwisho wa siku ndio inakuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku.

Leo ningependa kuzungumzia kuhusiana na kujenga tabia ya kuweka akiba hata kwa kiasi kidogo sana cha buku mbili tu kwa mwezi ( 2,000/=)

Tukiwa na tabia ya kuweka akiba basi baada ya muda fulani kuweka akiba ndio itakuwa sehemu ya maisha yetu,nimekushauri kuanza na hiyo buku mbili kwakuwa kuna watu ambao ni kweli kipato chao ni kidogo sana,yani akipokea kama ni mshahar basi unakutana na mambo kibao na mwisho wa siku hakuna kinachobakia.

Sasa mtu kama wewe anzia na buku mbili ndani ya mwezi mmoja hiyo ni 2,000 ,baaada ya miezi mitatu au minne hutozungumzia tena hiyo 2,000 ila itakuwa elfu kadhaa,je hapo ukiwa mwenye nidhamu nzuri ya pesa,hiyo pesa haitakuwa imekusaidia wakati wa changamoto fulani fulani,kwa mtindo wako wa zamani wa kutoweka akiba ungepaswa kwenda kukopa ili utatue changamoto yako lakini kwakuwa now una kiakiba chako basi unaitatua pasina kwenda kukopa tena.

Siku zote kuanza kitu ndio huwa changamoto lakini ukishakianza tu basi inakuwa ni mseleleko tu,huwa tuna kawaida ya kusema mwezi ujao nitaweka akiba lakini ukifika huweki akiba,unajikuta umeanzisha tabia nyengine ya kuahirisha mambo,na ndio inakuwa tabia yako.

Sasa ndugu yangu wewe uliye bahatika kusoma uzi huu,ebu kwa nia ya dhati kabisa tuanze sote kuweka akiba mwisho wa mwezi wa July hata kwa buku mbili tu,kumbuka hapa tunaanza kujifunza tabia mpya ambayo huenda hatukuipa umakini au umuhimu lakini trust me baada ya muda fulani utakuja kunishukuru hata ndani ya moyo wako.

Inasemwa tatizo sio unaingiza kiasi gani ila ishu hapa je huwa unaweka kiasi gani au huwa unabakia na kiasi gani,ukishaanza hii tabia ya kusave na akiba yako kuongezeka utafurahia juhudi yako unayoifanya na soon utaanza kuyaepuka mambo yote ambayo yanatumia hela yako kijingajinga.

Kumbuka hata mwendo wa kilomita 1,000 ulianza na hatua moja,idadi ya hatua zako kwa muda fulani zitakufisha kwenye umbali wa kilomita 1,000.

Ni hayo tu!
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Sawa kabisa,ndio maana chadema wanamsemo , tonetone!
 
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