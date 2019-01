Tuambizane ukweli hapa: Ipi kazi rahisi kati ya kudai au kudaiwa?

Jaman kudai usikie tu, me kuna sehemu ka tatu nimeamua kusamehe tu, ya saiz mtu akija kunikopa simpi ili urafik na udugu uendelee so ka nnacho naamua kumsaidia kiasi tu kuliko kukopesha, coz unatenda wema badae linageuka kwazo kubwa, yan nimepoteza two very best friends kisa deni, halaf pesa zenyewe sio kubwa za kuvunja urafik wa siku nyingi, bt mtu ukimpigia anajua unamdai so hapokei, taratibu Urafiki ukafa. Inauma sana, sitaki tena stress za kudai jaman, coz unakuta unaemdai hana kwel na wewe una shida sana wakat huo, na wengine mambo ya kumchukulia sijui kabat, kitanda hatuwez unabak kuumia tu.Kwangu mimi bora kudaiwa, japo pia naogopa sana madeni coz yananikosesha raha na siwez mdhulumu mtu so hadi nilipe ndo ntapata aman coz najua how it feels kutokulipwa chako.Sent using Jamii Forums mobile app