Trump: Nilimwambia Netanyahu kwamba unaweza kuachwa peke yako kukabiliana na Iran

Ritz
JF-Expert Member
- Jan 1, 2011
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Wanaukumbi.
Siku moja baada ya Iran na Israel kufanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya kila mmoja, Donald Trump alizungumza na vyombo vya habari kwa kina kuhusu juhudi zake za kujaribu kusitisha mzozo huo.
Trump alisema kwamba alimuonya Waziri Mkuu wa Israel katika simu siku ya Jumapili kwamba “huenda hivi karibuni akabaki peke yake dhidi ya Iran.”
Marekani pia ilitangaza jana kwamba “haikuhusika” katika mashambulizi ya Israel ya anga na makombora dhidi ya Iran.
Baada ya wasiwasi kuongezeka kuhusu uwezekano wa vita vikubwa zaidi vya moja kwa moja katika Mashariki ya Kati, Iran na Israel zilitangaza Jumatatu kwamba zitasitisha operesheni za kijeshi dhidi ya kila mmoja.
Trump, amemwambia wazi Netanyahu hana budu kukubaliana na uamuzi ambayo utafanywa na Marekani na Iran.
Source: www.bbc.com
Siku moja baada ya Iran na Israel kufanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya kila mmoja, Donald Trump alizungumza na vyombo vya habari kwa kina kuhusu juhudi zake za kujaribu kusitisha mzozo huo.
Trump alisema kwamba alimuonya Waziri Mkuu wa Israel katika simu siku ya Jumapili kwamba “huenda hivi karibuni akabaki peke yake dhidi ya Iran.”
Marekani pia ilitangaza jana kwamba “haikuhusika” katika mashambulizi ya Israel ya anga na makombora dhidi ya Iran.
Baada ya wasiwasi kuongezeka kuhusu uwezekano wa vita vikubwa zaidi vya moja kwa moja katika Mashariki ya Kati, Iran na Israel zilitangaza Jumatatu kwamba zitasitisha operesheni za kijeshi dhidi ya kila mmoja.
Trump, amemwambia wazi Netanyahu hana budu kukubaliana na uamuzi ambayo utafanywa na Marekani na Iran.
Source: www.bbc.com