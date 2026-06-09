Trump: Nilimwambia Netanyahu kwamba unaweza kuachwa peke yako kukabiliana na Iran

Trump: Nilimwambia Netanyahu kwamba unaweza kuachwa peke yako kukabiliana na Iran

Ritz

Ritz

JF-Expert Member
Joined
Jan 1, 2011
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Wanaukumbi.

Siku moja baada ya Iran na Israel kufanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya kila mmoja, Donald Trump alizungumza na vyombo vya habari kwa kina kuhusu juhudi zake za kujaribu kusitisha mzozo huo.

Trump alisema kwamba alimuonya Waziri Mkuu wa Israel katika simu siku ya Jumapili kwamba “huenda hivi karibuni akabaki peke yake dhidi ya Iran.”

Marekani pia ilitangaza jana kwamba “haikuhusika” katika mashambulizi ya Israel ya anga na makombora dhidi ya Iran.

Baada ya wasiwasi kuongezeka kuhusu uwezekano wa vita vikubwa zaidi vya moja kwa moja katika Mashariki ya Kati, Iran na Israel zilitangaza Jumatatu kwamba zitasitisha operesheni za kijeshi dhidi ya kila mmoja.

Trump, amemwambia wazi Netanyahu hana budu kukubaliana na uamuzi ambayo utafanywa na Marekani na Iran.

Source: www.bbc.com
 

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Trump anazidi kupoteza mvuto kila kukicha na uchaguzi unakuja mwezi wa 10 anaenda kuwa Rais ambaye hana sauti haya yote kumuendekeza Netanyahu kashtuka kumekucha.

🚨 PIGO KUBWA KWA UTAWALA WA TRUMP!

⚖️ Mahakama ya Shirikisho ya Marekani Yabatilisha Ada ya Visa ya Trump ya $100,000 ya H-1B.

Jaji wa shirikisho huko Boston ameamua kwamba ada ya $100,000 iliyowekwa na utawala wa Trump kwa maombi mapya ya visa ya H-1B ni kinyume cha sheria.

Uamuzi huo unafuatia kesi iliyofunguliwa na mawakili 20 wa serikali wa chama cha Democratic. Mahakama iliamua kwamba ada hiyo kubwa ilifanya kazi kama kodi isiyoidhinishwa, ambayo ni Bunge pekee lenye mamlaka ya kuitekeleza, badala ya adhabu ya kawaida ya kisheria. Uamuzi huo unaashiria kikwazo kikubwa cha kisheria kwa juhudi za utawala za kuzuia visa vya wafanyakazi wa kigeni wenye ujuzi kupitia vikwazo vikubwa vya kifedha.
 
🇮🇱 Netanyahu: Israel Yachukua Hatua Kuzuia Tishio la Nyuklia.

Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema:

Jana usiku, Israel ilifanya operesheni kubwa iliyolenga kusimamisha kile ilichokielezea kama tishio linalowezekana la nyuklia dhidi ya nchi hiyo.

Hizi porojo watu wameishachoka nazo huwezi kushambulia na kuvunja majengo na kuuwa rais wasiokuwa na hatia kwa kisingizio eti unawasakama magaidi wakati wewe ndiyo gaidi namba moja.


View: https://x.com/irantimes01/status/2064021444808630659?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
🇮🇷🇺🇸 Kikosi cha Kombe la Dunia cha Iran kilitua Mexico kikiwa kimevaa pini zenye nambari 168.

Sio nambari ya jezi. Idadi ya maiti. Watoto 168 waliuawa wakati kombora la Marekani lilipopiga shule huko Minab mnamo Februari 28. Wengi wao walikuwa wasichana wadogo.

Mgomo huo baadaye ulithibitishwa kuwa kosa la kijeshi la Marekani. Jumla ya watu 175 walikufa.

Sasa nchi hiyo hiyo iliyoanzisha mgomo huo inawakaribisha Iran katika Uwanja wa SoFi huko Los Angeles Jumatatu.

Wachezaji hawakuhitaji mkutano na waandishi wa habari. Waliacha pini zizungumze.

Hili ni Kombe la Dunia la kwanza katika historia ambapo taifa mwenyeji linapanga timu kutoka nchi ambayo inapigana nayo kikamilifu. Miwani ya macho tayari ilikuwa haiwezekani. Iran ilihakikisha hakuna anayeangalia pembeni.

Chanzo: Daily Mail/Mwandishi: Jamie

View: https://x.com/marionawfal/status/2064007040310427704?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
🔴 KICHAA kingine kikubwa kutoka Marekani...

Mwamuzi wa Somalia Omar Artan 🇸🇴 alikataliwa kuingia Marekani, ingawa anatakiwa kuchezesha Kombe la Dunia! 🙄

Licha ya usaidizi mkubwa kutoka kwa ubalozi wa Somalia jijini Nairobi, ambao ulimpa pasipoti ya kidiplomasia, Bw. Artan alilazimika kurudi alipowasili Marekani.

Tunazungumzia mtu aliyechaguliwa kuwa MWAMUZI BORA WA AFRIKA MWAKA 2025! 🤦‍♂️

(@Romain_Molina)

View: https://x.com/footballogue/status/2063974684647928262?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
😂😂😂😭

Kumeanza kuchangamka.

🇺🇸🇮🇱 Netanyahu AMKATAA WAZI Trump

Trump anahitaji kumfunga Netanyahu kamba la sivyo ataonekana MDHAIFU, tena. Huu ni MCHANGANYIKO MUHIMU.

Netanyahu: Kama ninavyomwambia rafiki yangu Rais Trump, tutaitetea Israeli kwa azimio na busara. Pamoja, kwa msaada wa Mungu, tutarudisha usalama kaskazini mwa Israeli.


View: https://x.com/RyanRozbiani/status/2064015071408230898/video/1?s=46
 
Hii ndiyo fedheha kubwa zaidi kwa Rais yeyote wa Marekani 🤯

🇺🇸 Trump saa 20:00 –– "Tunataka Iran iache kuishambulia Israeli."

Kihalisi baada ya dakika 10 tu

🇮🇷 Iran saa 20:10 –– 🔥 "Iran inaweza kufuata au kutofuata tangazo la Trump na itachukua hatua kulingana na maslahi yake ya kitaifa"

Hebu fikiria, Rais wa Marekani anataka kusitisha mapigano lakini akifungwa mikanda kwa malipo kutoka nchi kama Iran bila silaha za nyuklia.


View: https://x.com/_infogram_/status/2064065143231885568?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
Akili zimeanza kumrudia😀😀😀😀
 

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Ritz said:
Trump kaishaona hapa kila mmoja afe kivyake😂
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Echolima1 anakwambia Israel inasema hawapangiwi na mwengine yoyote!!!

Siasa tu za kudanganya wananchi wao!! lkn wameuftaaa kimyaaa kufatana na matakwa ya Iran 😂😂😂

Iran wanakwambia soma 1 2 3 sasa ww jidai kuanzia 456 Makombora yanakuusu usiku kuchaa mnageuka Mapopo!!!

Wakitangaza kichapo lzm wakuchape 😜😜😜

kuusu Iron-Dome sijui THAAD Air Defense system nk. Na takataka nyengine zote
kwao haziwezi kukusaidia zaidi kuwatiii wao tu!!😜😜😜😜

chakuzuiya kupigwa una zaidi kulala kama popo macho wazi

Wairani watakuwa wanadunia yao tofaut mbona kiakili wapo mbele sana ya Muda💥💥💥😄😄😄😄😄
 
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