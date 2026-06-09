Trump: Nilimwambia Netanyahu kwamba unaweza kuachwa peke yako kukabiliana na Iran

Trump anazidi kupoteza mvuto kila kukicha na uchaguzi unakuja mwezi wa 10 anaenda kuwa Rais ambaye hana sauti haya yote kumuendekeza Netanyahu kashtuka kumekucha.



🚨 PIGO KUBWA KWA UTAWALA WA TRUMP!



⚖️ Mahakama ya Shirikisho ya Marekani Yabatilisha Ada ya Visa ya Trump ya $100,000 ya H-1B.



Jaji wa shirikisho huko Boston ameamua kwamba ada ya $100,000 iliyowekwa na utawala wa Trump kwa maombi mapya ya visa ya H-1B ni kinyume cha sheria.



Uamuzi huo unafuatia kesi iliyofunguliwa na mawakili 20 wa serikali wa chama cha Democratic. Mahakama iliamua kwamba ada hiyo kubwa ilifanya kazi kama kodi isiyoidhinishwa, ambayo ni Bunge pekee lenye mamlaka ya kuitekeleza, badala ya adhabu ya kawaida ya kisheria. Uamuzi huo unaashiria kikwazo kikubwa cha kisheria kwa juhudi za utawala za kuzuia visa vya wafanyakazi wa kigeni wenye ujuzi kupitia vikwazo vikubwa vya kifedha.