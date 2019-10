TRUMP na White house yake wana nguvu kuliko hata ya Magufuli na Magogoni yake kumbe katiba yetu ni bora. Congress wagomewa na White House ya TRUMP

Corticopontine said: Congress wanamwambia Trump anakanyaga katiba kumbe mambo haya yanafanana tu hakuna utofauti bora hata sisi Click to expand...

There's the supreme court the congress is deliberating to take the white house to..na huko white house hawatotaka congress waende so relax trump anapigapiga mateke tu huko Twitter kazi bado anayo!! Relax