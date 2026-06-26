Trump, kavurugwa kuhusu Hormuz, hataki tozo wakati mkataba unasema baada ya siku 60 kupita Hormuz lazima ulipe tozo.

BREAKING: Iran inawasilisha mpango ambapo itatoza ada pamoja na nchi za Ghuba ya Uajemi kwa meli zinazotaka kupitisha Mlango-Bahari wa Hormuz, kulingana na WSJ.Maelezo yanajumuisha:1. Iran inakadiria kuwa inaweza kupata dola bilioni 40 kwa mwaka kwa kutoza huduma za usalama, usalama, na mazingira huko Hormuz2. Iran inawasilisha wazo hilo katika Mashariki ya Kati na mbali kama Beijing3. "Kila mtu anahitaji kujua kwamba usimamizi wa Mlango-Bahari hautarudi tena kama ulivyokuwa hapo awali," Spika wa Bunge la Iran alisema4. Iran tayari imeanzisha kampuni ya bima ambayo inasema wasafirishaji lazima watumie kuvuka Mlango-Bahari wa HormuzIran inaonekana inajiandaa kwa ada za kusafirisha Hormuz baada ya MoU ya siku 60 kati ya Marekani na Iran kuisha.