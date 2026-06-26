Trump, kavurugwa kuhusu Hormuz, hataki tozo wakati mkataba unasema baada ya siku 60 kupita Hormuz lazima ulipe tozo.

Ritz
JF-Expert Member
- Jan 1, 2011
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Wanaukumbi.
Rais Trump anasema jaribio lolote la kutoza ada za usafiri kwa meli zinazopita kwenye Mlango-Bahari wa Hormuz "halitakubalika" na linaweza kuhatarisha mazungumzo yanayoendelea na Iran. Trump pia alisema kwamba Tehran imeihakikishia Washington kuwa haitaki kutoza ushuru kwa njia ya maji ya kimkakati.
Trump, kachanganyikiwa kuhusu Mlango wa Hormuz. Mkataba wa Hormuz siku 60 bila tozo baada hapo kulipia tozo.
Trump, kamtuma Rubio, Mashariki ya Kati kuwashawishi wasikubali, Iran bado wameshikilia masimano wao baada ya siku 60 lazima ulipe tozo kupita Hormuz.
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President Trump says any attempt to impose transit fees on ships passing through the Strait of Hormuz would be "unacceptable" and could jeopardize ongoing negotiations with Iran. Trump also stated that Tehran has assured Washington it is not seeking to charge tolls for passage through the strategic waterway.
Rais Trump anasema jaribio lolote la kutoza ada za usafiri kwa meli zinazopita kwenye Mlango-Bahari wa Hormuz "halitakubalika" na linaweza kuhatarisha mazungumzo yanayoendelea na Iran. Trump pia alisema kwamba Tehran imeihakikishia Washington kuwa haitaki kutoza ushuru kwa njia ya maji ya kimkakati.
Trump, kachanganyikiwa kuhusu Mlango wa Hormuz. Mkataba wa Hormuz siku 60 bila tozo baada hapo kulipia tozo.
Trump, kamtuma Rubio, Mashariki ya Kati kuwashawishi wasikubali, Iran bado wameshikilia masimano wao baada ya siku 60 lazima ulipe tozo kupita Hormuz.
=================
President Trump says any attempt to impose transit fees on ships passing through the Strait of Hormuz would be "unacceptable" and could jeopardize ongoing negotiations with Iran. Trump also stated that Tehran has assured Washington it is not seeking to charge tolls for passage through the strategic waterway.