Trump, kavurugwa kuhusu Hormuz, hataki tozo wakati mkataba unasema baada ya siku 60 kupita Hormuz lazima ulipe tozo.

Trump, kavurugwa kuhusu Hormuz, hataki tozo wakati mkataba unasema baada ya siku 60 kupita Hormuz lazima ulipe tozo.

Ritz

Ritz

JF-Expert Member
Joined
Jan 1, 2011
Posts
56,090
Reaction score
45,808
Wanaukumbi.

Rais Trump anasema jaribio lolote la kutoza ada za usafiri kwa meli zinazopita kwenye Mlango-Bahari wa Hormuz "halitakubalika" na linaweza kuhatarisha mazungumzo yanayoendelea na Iran. Trump pia alisema kwamba Tehran imeihakikishia Washington kuwa haitaki kutoza ushuru kwa njia ya maji ya kimkakati.

Trump, kachanganyikiwa kuhusu Mlango wa Hormuz. Mkataba wa Hormuz siku 60 bila tozo baada hapo kulipia tozo.

Trump, kamtuma Rubio, Mashariki ya Kati kuwashawishi wasikubali, Iran bado wameshikilia masimano wao baada ya siku 60 lazima ulipe tozo kupita Hormuz.

=================
President Trump says any attempt to impose transit fees on ships passing through the Strait of Hormuz would be "unacceptable" and could jeopardize ongoing negotiations with Iran. Trump also stated that Tehran has assured Washington it is not seeking to charge tolls for passage through the strategic waterway.


 
🇮🇷 Jeshi la Iran Laidhinisha Marekani Kupokea Taarifa Kuhusu Ndege za Kivita za Israeli Karibu na Mipaka Yake

Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya:
Tunachukulia mienendo na uwepo wa ndege za kijeshi za jeshi la kigaidi la utawala wa Kizayuni angani mwa baadhi ya nchi jirani kuelekea Iran kama kitendo hatari na tishio dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Tunatangaza kwamba ikiwa Marekani haiwezi kuzuia na kudhibiti utawala wa Kizayuni, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitavumilia vitisho vyovyote dhidi yake na inachukulia kujibu vitendo hivi hatari kama haki yake.


View: https://x.com/ryanrozbiani/status/2070403644772450693?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
🔥⚡🔥⚡ Ghalibaf Afichua Madai ya Uongo ya Trump

Trump:
"Fedha za Iran ambazo hazijagandishwa zinapaswa kutumiwa na watu wa Iran kununua chakula, soya za GMO, vifaa muhimu, na bidhaa zingine kutoka kwa wakulima wa Marekani. Iran itakuwa soko jipya kwa wakulima wetu."

Jibu la Ghalibaf:
🔥 "Inashangaza sana jinsi baadhi ya watu wanavyoweza kusema uongo kwa urahisi."

🌾 "Tunavuna tu mazao ambayo nyinyi wenyewe mlipanda - mavuno ya kutoaminiana na ahadi zilizovunjwa."

✅ "Na tofauti na madai yako, mavuno haya ni ya kikaboni kabisa na yamepandwa nyumbani."

😂 Inaonekana Trump alipata jibu lake.

View: https://x.com/mojtabakhamen/status/2070402866351915188?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
BREAKING: Iran inawasilisha mpango ambapo itatoza ada pamoja na nchi za Ghuba ya Uajemi kwa meli zinazotaka kupitisha Mlango-Bahari wa Hormuz, kulingana na WSJ.

Maelezo yanajumuisha:

1. Iran inakadiria kuwa inaweza kupata dola bilioni 40 kwa mwaka kwa kutoza huduma za usalama, usalama, na mazingira huko Hormuz

2. Iran inawasilisha wazo hilo katika Mashariki ya Kati na mbali kama Beijing

3. "Kila mtu anahitaji kujua kwamba usimamizi wa Mlango-Bahari hautarudi tena kama ulivyokuwa hapo awali," Spika wa Bunge la Iran alisema

4. Iran tayari imeanzisha kampuni ya bima ambayo inasema wasafirishaji lazima watumie kuvuka Mlango-Bahari wa Hormuz

Iran inaonekana inajiandaa kwa ada za kusafirisha Hormuz baada ya MoU ya siku 60 kati ya Marekani na Iran kuisha.

View: https://x.com/araghchhi/status/2070193534041518228?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
🇵🇰Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif ameipiga sera ya kigeni ya Marekani moja kwa moja.

Haiwezi kuwa na duhhali ambapo baadhi ya nchi zinaweza kuwa na makombora ya balestiki na 🇮🇷Iran haipaswi

🇵🇰Pakistan imetangaza hivi punde:

"Iran si jirani yetu... Iran ni NDUGU YETU!"

"Mafanikio ya Iran ni mafanikio ya Pakistan. Kupoteza Iran ni hasara ya Pakistan.


View: https://x.com/iranarmystan/status/2070168457224593725?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
U.S. officials (such as Secretary of State Marco Rubio) and President Trump have strongly rejected Iran's proposed tolls, asserting that no country can unilaterally impose fees for passage. The U.S. maintains that any fees for mere transit violate international law.

The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) guarantees uninterrupted and non-discriminatory "transit passage" through natural straits like Hormuz. Under these rules, states cannot levy charges simply for passing through the waterway.

Exceptions:
While artificial waterways like the Suez and Panama canals can charge tolls, the Strait of Hormuz falls under a different framework. Coastal states are only permitted to charge foreign ships for specific active services rendered, such as pilotage or port assistance, rather than for the right of transit.

Shipping firms remain wary of Iranian control, as Iran's Revolutionary Guard has occasionally warned ships to coordinate and stay in designated routes. Because of the uncertainty, rising freight costs, and the ongoing disputes regarding the Strait of Hormuz administration, companies may seek alternative routes to avoid potential fees and legal risks altogether.
 
Imeloa said:
U.S. officials (such as Secretary of State Marco Rubio) and President Trump have strongly rejected Iran's proposed tolls, asserting that no country can unilaterally impose fees for passage. The U.S. maintains that any fees for mere transit violate international law.

The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) guarantees uninterrupted and non-discriminatory "transit passage" through natural straits like Hormuz. Under these rules, states cannot levy charges simply for passing through the waterway.

Exceptions:
While artificial waterways like the Suez and Panama canals can charge tolls, the Strait of Hormuz falls under a different framework. Coastal states are only permitted to charge foreign ships for specific active services rendered, such as pilotage or port assistance, rather than for the right of transit.

Shipping firms remain wary of Iranian control, as Iran's Revolutionary Guard has occasionally warned ships to coordinate and stay in designated routes. Because of the uncertainty, rising freight costs, and the ongoing disputes regarding the Strait of Hormuz administration, companies may seek alternative routes to avoid potential fees and legal risks altogether.
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🇺🇸Trump has stated 75 times that he defeated Iran.

🇺🇸Trump has stated 65 times that Iran is destroyed.

🇺🇸Trump has stated 55 times that the Strait of Hormuz is open.

🇺🇸Trump has stated 45 times that the Iran is not taking tolls

🇺🇸Trump has stated 35 times that the Israel will stop bombing Lebanon

Elect a clown, expect a circus.
 
🕐 🇺🇸Trump:
"Lango la Hormuz limefunguliwa. Tumewaangamiza. Hakuna ushuru, hakuna malipo, na hakuna hatari."

"Tunaandika historia."

⏳ Saa moja baadaye...

🇮🇷 Iran:
"Si kweli. Leo, tayari tumeonya na kurudisha meli tatu nyuma."

"Lango la Hormuz limefungwa na bado liko chini ya udhibiti wetu."⚠️

😂 Inaonekana Iran inaendelea kupinga madai ya Trump kwa wakati halisi.

Iran inaendelea kupinga kauli za Trump, huku Trump akiendelea kutoa madai mapya kila siku. 🤣


View: https://x.com/mojtabakhamen/status/2070553281097851372?s=46&t=mTROWpaJUT8H393JMgWOvw
 
🕐 🇺🇸Trump:
"Lango la Hormuz limefunguliwa. Tumewaangamiza. Hakuna ushuru, hakuna malipo, na hakuna hatari."

"Tunaandika historia."

⏳ Saa moja baadaye...

🇮🇷 Iran:
"Si kweli. Leo, tayari tumeonya na kurudisha meli tatu nyuma."

"Lango la Hormuz limefungwa na bado liko chini ya udhibiti wetu."⚠️

😂 Inaonekana Iran inaendelea kupinga madai ya Trump kwa wakati halisi.

Iran inaendelea kupinga kauli za Trump, huku Trump akiendelea kutoa madai mapya kila siku. 🤣
 
Ritz said:
Wanaukumbi.

Rais Trump anasema jaribio lolote la kutoza ada za usafiri kwa meli zinazopita kwenye Mlango-Bahari wa Hormuz "halitakubalika" na linaweza kuhatarisha mazungumzo yanayoendelea na Iran. Trump pia alisema kwamba Tehran imeihakikishia Washington kuwa haitaki kutoza ushuru kwa njia ya maji ya kimkakati.

Trump, kachanganyikiwa kuhusu Mlango wa Hormuz. Mkataba wa Hormuz siku 60 bila tozo baada hapo kulipia tozo.

Trump, kamtuma Rubio, Mashariki ya Kati kuwashawishi wasikubali, Iran bado wameshikilia masimano wao baada ya siku 60 lazima ulipe tozo kupita Hormuz.

=================
President Trump says any attempt to impose transit fees on ships passing through the Strait of Hormuz would be "unacceptable" and could jeopardize ongoing negotiations with Iran. Trump also stated that Tehran has assured Washington it is not seeking to charge tolls for passage through the strategic waterway.

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