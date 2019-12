TRENI YA MOSHI: Tuangalie Faida na hasara tuwasaidie TRC

Mtemi mpambalioto said: Mods naomba msiunganishe huu uzi ni muhim!

Jana treni ya Dar-Moshi imeingia moshi na wateja 294!

Haya wataalamu mtusaidie je kuna faida hapo



tuchukulie wastani wa nauli uwe ni elfu 20

ni kama 5.9M







tupge hesabu je Mafuta ni kiasi gani kwa masaa hayo 16?

je wafanyakaz ndan ya tren wangapi wanalipwa posho kiasi gani!? other running costs!?

mie naona kama safari ya hasara Click to expand...

You people you need sometimes think outside the box!



ndo kwanz treni imesafiri siku moja! analysis zimejaa kila kona!



huu ni ujinga wa kiasi cha juu kabisa, you cant draw conclusion kutoka kwa safari ya siku moja tu!