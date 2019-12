Trend Reading Zaonyesha Tanzania Njema Kisiasa, Rais Magufuli is Changing For The Better!. Jee Soon Kukaa na Wapinzani, Kuruhusu Mikutano ya Siasa?!.

Wanabodi,

Mode: Kunapotokea jambo kubwa, jema, zuri lenye manufaa kwa mustakabali wa taifa leo, naomba ruhusu free flow of information kuhusu jambo hilo kwa kuruhusu hata threads 100 zenye mawazo na mitazamo tofauti tofauti zipande, kisha zitakuja kuunganishwa mbele ya safari, lakini isiwe kwa vile rais Magufuli amehutubia Mwanza, hivyo chochote kumhusu Magufuli Mwanza leo kitaunganishwa!.



Kufuatia ukubwa wa tukio la leo, mimi na makala zangu za Kwa Maslahi kwa Taifa, nimeona kuna maslahi makubwa kwa taifa, hiki kilichotokea leo, kiandikiwe makala ya Kwa Maslahi ya Taifa, kwasababu hiki kilichofanyika ni jambo kubwa, jambo la heri, jambo la neema na lenye maslahi makubwa sana kwa mustakabali wa siasa za nchi yetu. Rais Magufuli hongera sana kwa hili la leo.



Kwanza tukubaliane, yule Magufuli aliyelizindua Bunge jipya na kusema, asitegemewe kufanya kazi na Wapinzani, wala kuteua Wapinzani, na Magufuli huyu aliyehutubia hotuba bora kuliko zote katika Maadhimisho ya Miaka 58 ya Uhuru pale Mwanza, ni Magufuli mwingine tofauti. Huu ni uthibitisho kuwa this man is changing for the better towards the direction ya kuelekea kuwa the best president this nation had ever had!.



Baada ya kilichofanyika leo pale Mwanza, Rais Magufuli amefungua ukurasa mpya wa siasa za ushirikiano, na trends zinaelekeza soon atakaa na Wapinzani kuwasikiliza malalamiko yao, kama alivyokaa na wafanyabiashara, na huenda akaruhusu mikutano ya Siasa kwa nchi nzima na ushindani sawa na haki kwa vyama vyote kwenye medani za kisiasa, ili angalau uchaguzi mkuu wa mwakani, usiwe kama huu uchaguzi wa serikali za mitaa kwa CCM kupata ushindi wa kishindo cha asilimia 99.9% kwa ushindi wa mezani baada ya wapinzani kuweka mpira kwapani, bali uchaguzi wa 2020, CCM itapata ushindi wa kishindo cha asilimia 99.9% kwa kipute cha dakika 90 za uwanjani na sio kwa ushindi wa mezani.



Wiki iliyopita, mimi na Mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri, Deodatus Balile, tulialikwa katika Kipindi cha Jicho Letu Ndani ya Habari, kushriki mjadala wa kutathmini Uchaguzi wa Serikali za Mitaa kupitia Star TV. Wote wawili tulikubaliana kuwa japo CCM imeshinda kwa kishindo cha asilimia 99.9%, sio ushindi mtamu kwasababu legitimacy ya uchaguzi wa kidemokrasia ni ushindi unaopatikana kwa kuchaguliwa kwa kupigiwa kura na sio ushindi wa mezani wa kupita bila kupigwa.



Balile akazungumzia madhila yanayowakuta viongoz wa upinzani kwenye awamu hii ya 5, kwa kuzuiwa kufanya mikutano, huku wakikabiliwa na mlolongo wa kesi. Sote tukakubaliana kuwa rais Magufuli na serikali yake ya awamu ya 5, wanafanya kazi nzuri ya kuwaletea Watanzania, maendeleo, na sote tukakubaliana kuwa rais Magufuli bado anaweza kuleta maendeleo huku akiruhusu demokrasia kushamiri.



Sote tukashauri, kama rais Magufuli ameweza kumshauri DPP kuwasamehe hata mafisadi, basi anaweza kumshauri DPP kufuta kesi zote za jinai zinazowakabili viongozi wa upinzani, na kuruhusu mikutano ya kisiasa nchi nchi nzima.



Kwa kuwasamehe na kufuta kesi zote zinazowakabili viongozi wa upinzani, na kuruhusu mikutano ya vyama vya siasa, rais Magufuli, CCM na serikali yake, have nothing to loose and everything to gain ikiwemo trust, peace, harmony and tranquility.



Magufuli yule aliyelihutubia Bunge kulizindua, ndiye aliyesema asitegemewa kama atateau mpinzani, lakini Magufuli huyu wa sasa, ndiye aliyemtea Mama Anna Mngirwa na Dr. Kitila Mkumbo ndani ya serikali yake tena wakiwa bado upinzani. Ndiye aliyemtea Dr. Wilbroad Slaa kuwa balozi, bila kutangaza kuwa amejiunga CCM, ndiye amepokea makumi kwa mamia ya wabunge, madiwani na wapinzani wanaoviacha vyama vyao, na kuwapokea CCM ikiwemo kuwatea katika nafasi mbalimbali za uongozi.



Sasa huyu Magufuli wa leo, ndio anazidi kubadilika and getting better and better towards the direction of being the best, kwa kuwaalika viongozi wa upinzinzani kusalimia Watanzania katika sherehe ya kitaifa, kuonyeshea, pamoja na tofauti zote za kisiasa, lakini tunapokuja kwenye jambo lenye maslahi ya kitaifa, sisi Watanzania ni wamoja, na leo rais Magufuli amelithibisha hili.



Kufuatia tukio hili la leo ambao limefungua ukurusa mpya katika siasa za Tanzania, trends zinaelekeza, soon rais Magufuli atawafungulia milango ya ikulu wapinzani kusikiliza malalamiko yao, na naamini kabisa, soon ile marufuku ya mikutano ya kisiasa itaondolewa.



Rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli, hongera sana for changing for the better, utabarikiwa sana na taifa litabarikiwa.

Mungu Ibariki Rais Magufuli,

Mungu Ibariki Tanzania.