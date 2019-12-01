TRA acheni ushambawakujisifia kukusanya 1.2 trillion wakati inatakiwa muwe mmekusanya 2 trillion kwa mwezi

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Kimla

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Kimla

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TRA na Serikali mnatusumbua kwa kupiga kelele ya kushanglia juu ya kuongezeka kwa mapato kutok 8Billion/month enzi Ikwete to 1.2 tirioni kwa mwenzi sasa.ukweli ni kwamba serikali na TRA imeshindwA KUFANYA WANANCHI WAZALISHE ZAIDI NA KUPATA MAPATO AMBAYO SERIKALI ILITAKIWA IWE INAKUSANYA 2 TRIONI KWA MWEZI. SABABU YA TRA NA SERIKALI KUDSHINDWA KUFIKIA ADHIMA HIYO NIKWAKUWA WANAKULA RUSHWA SANA HIVYO WANABAKI KUHANGAIKA NA VIDAGAA.MFANO, PALE KARIAKOO KUNAMADUKA YA COMPUTER USED KWA SIKU WANAUZA N AKUSAFIRISHA BIDHAA ZENYE THAMANI YA HS 4MILLION LAKINI HAWATOI RECEIPTS HASA KARIAKOO KARIBU NA KITUO CHA POLISI CHA MSIMBAZI.nILIPOFUATILIA NIKAAMBIWA KUWA HAWATOI RECEIPTS KWANI WANAOWALINDA LAZIMA WAPATE CHAO..KUTOKANA NA HUU UCHAFU KARIAKOO..NIMEAMUA KUISHUSHA HADHI TRA KWA KUKUSANYA KIDOGO KULIKO HALI HALISI
 
Ukwaju

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Ukwaju

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hapa umewachomea wenzako kwa TRA kuwa waanze msako karibia na Polisi Msimbazi
kwanini ufuatilie Maduka ya wenzako, unajua ni kwa kiasi gani wamebanwa na cinga ambao hawatoi risiti?hao TRA watakula wapi, na maduka pia, maana wakifunga wote hata wewe utakosa umbea
 
VAPS

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state agent said:
Lipa kodi acha story za kibavicha ,nchi hii inaongozwa kwa sheria


Tumpongeze jpm kwa kazi kubwa ya kukusanya kodi na kuwahudumia wananchi


State agent
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Mkuu tulia soma ukielewa hoja ya mtoa mada changia. Mtoa mada katoa tip vyanzo mbadala kodi kwambaTRA zama hizi za JPM walipaswa kusanya 2T.... kwa mwezi.
 
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