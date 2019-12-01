TRA acheni ushambawakujisifia kukusanya 1.2 trillion wakati inatakiwa muwe mmekusanya 2 trillion kwa mwezi

Kimla
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Joined Jun 8, 2008
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TRA na Serikali mnatusumbua kwa kupiga kelele ya kushanglia juu ya kuongezeka kwa mapato kutok 8Billion/month enzi Ikwete to 1.2 tirioni kwa mwenzi sasa.ukweli ni kwamba serikali na TRA imeshindwA KUFANYA WANANCHI WAZALISHE ZAIDI NA KUPATA MAPATO AMBAYO SERIKALI ILITAKIWA IWE INAKUSANYA 2 TRIONI KWA MWEZI. SABABU YA TRA NA SERIKALI KUDSHINDWA KUFIKIA ADHIMA HIYO NIKWAKUWA WANAKULA RUSHWA SANA HIVYO WANABAKI KUHANGAIKA NA VIDAGAA.MFANO, PALE KARIAKOO KUNAMADUKA YA COMPUTER USED KWA SIKU WANAUZA N AKUSAFIRISHA BIDHAA ZENYE THAMANI YA HS 4MILLION LAKINI HAWATOI RECEIPTS HASA KARIAKOO KARIBU NA KITUO CHA POLISI CHA MSIMBAZI.nILIPOFUATILIA NIKAAMBIWA KUWA HAWATOI RECEIPTS KWANI WANAOWALINDA LAZIMA WAPATE CHAO..KUTOKANA NA HUU UCHAFU KARIAKOO..NIMEAMUA KUISHUSHA HADHI TRA KWA KUKUSANYA KIDOGO KULIKO HALI HALISI