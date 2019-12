Tozo ya kulipia Sh. 100/- ili kupata taarifa zako toka NIDA ni biashara ya kihuni isiyo na makubaliano!

Hakuna kitu walichojifunza kupitia kwa January Makamba (I am not a fan of his just because he is a megalomaniac, but he listens) those are the traits of a good leader.



Baada ya kutoa deadline ya mifuko ya plastic kupitia malalamiko ya wadau aliona mapungufu ya wizara na kujikita kwanza wao kujipanga upya, kuhakikisha kuna mifuko mbadala etc na maandalizi sahihi ya kutekeleza azma yao.



Hawa jamaa pamoja na kwamba kila leo watu wanalalamikia operation za NIDA ndio tatizo watu kupata ID na kujisajili swala ambalo hata kwenye taarifa ya habari unaona watu walivyojaa nje ya ofisi za NIDA wakilalama wanavyozungushwa.



Badala ya serikari kutaka kujua operation planning yao kujua wamejipanga vipi na kama kweli wana capacity ya kutoa huduma kwa idadi ya wateja waliopo hadi deadline date serikari imekazana kuwalaumu wananchi as if wana choice.



Hawa wakurugenzi wa mashirika ya serikari sijui wanaokotewa wapi unaona jitu halina uwezo halafu linapewa nafasi kubwa.