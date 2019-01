Toyota Cresta GX100; Dark Blue; 1G engine - inauzwa. Ipo Dar es Salaam

Landed Property said: Tazama picha hapo chini.

Ninaliuza gari Toyota Cresta, Dark Blue, Engine 1G, Make 1997, Limetembea KM 98,000;Lipo Dar es Salaam; Lipo katika hali nzuri, linatunzwa vizuri.

Bei 8m

Karibuni



Kwa mawasiliano ya kina tafadhali ni PM Click to expand...

Mkuu kuwa na huruma kidogo, Mbona unauza gari bei ambayo wewe ulinunua, au kama kuna tofauti ni kidogo sana... Miaka mitatu +, Ni enzi zile Kodi za GX100 zilikuwa chini sana, na manunuzi kila mtu anayajua... ukitembelea mtandao wowote wa magari wa kijapani utaona kuwa CIF zake ni chini ya dola elf 3, Enzi hizo wewe unanunua Dola haikuwa 1600 kama leo, na kodi haikuwa kama leo... Ofcourse Lime depreciate value kwa kulitumia pia...Raia Tunaumizana jamani, Kusikia KODI zimepanda basi na nyie ndio mpandishe bei za magari yenu chakavu?? Leo Hii Nikiagiza mwenyewe GX 100 kama hiyo itanicost sana sana 9.2-10m, Sasa Why should I buy a car which has been in our bumpy roads for over 3yrs for a difference of 2m???NI MTAZAMO TU...Kama Tukitumia Mtazamo wa TRA kupunguza gharama za mfumuko wa bei na kushuka kwa thamani ya gari, hilo nimeshashuka thamani kwa zaidi ya asilimia 30 ya manunuzi uliyofanya wewe miaka mitatu+ Nyuma...NB: Maneno yangu haya hayahusiano na ubora na mtazamo wa gari lako... Ni Vile tu haina mashiko kiuchumi....!Otherwise Utauza Tu gari kwani Bongo tunaenda na nini kinauzwaje Sasa hivi pasi na kuangalia thamani halisi ya mali kulingana na uhalisia wa soko na uchumi kwa ujumla...Ni kama vile tunavyouziana Viwanja na Nyumba kwa bei za Manhattan Hapa kwenye madimbwi yetu na mazalia ya mbu... Bora liende Style...Na hii inatokana na wengi wetu kutokuwa na vipato halali vyenye jasho la kujituma kisawa sawa...(KWANINI PESA ISIWE MAKARATASI TU YASIYO NA THAMANI YEYOTE... KESHO SI NTAZIDAKA TENA!!!!)NAWASILISHA.