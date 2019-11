Mimi nitoe maoni yangu haya...



Kuomba kupita au kuomba mhudumu: tumia "excuse me" au "pardon me". Usitumie "sorry".



Kumpa mtu pole kwa sababu amefiwa ndugu, au matatizo mengine: sema "very sorry for your loss", usiseme "excuse me".



Mtu akiangusha kitu chini: usiseme "sorry" wala "excuse me". Sema tu "oops". Ni jinsi ya kiingereza kumaanisha kwamba kosa dogo limejitokeza. Lakini! Wewe ukiangusha kitu kwenye mguu wa mwenzako, lazima umpe "sorry".



Nipe scenario nyingine, nikupe matumizi ya sorry/excuse me.