Ukipata bahati ya Kukutana na Watoto wadogo wa Kitanzania ( Kiswahili ) maongezi yao mengi watakayokukaribisha nayo hayatokuwa yanacheza mbali na haya:



" Uncle GENTAMYCINE jana Wenzako tumekula Ubwabwa huo "

" Uncle GENTAMYCINE leo asubuhi Baba Kajamba huyo "

" Uncle GENTAMYCINE mpaka muda huu hatujala Kitu Baba amefilisika "

" Uncle GENTAMYCINE siku ya Kula Nyama Baba huwa anawahi kweli kurudi Nyumbani "

" Uncle GENTAMYCINE Mama leo kapigwa hadi kanyimwa Chakula "

" Uncle GENTAMYCINE naomba Hela nikanunue Ice Cream na Golori "

" Uncle GENTAMYCINE umeshawahi kucheza Kibaba baba na Kimama mama? "



Ukiipata bahati hiyo hiyo na ukakutana na Watoto wadogo wa Kizungu ( Ulaya / Kimarekani ) maongezi yao mengi watakayokukaribisha nayo hayatokuwa yanacheza mbali na haya:



" Uncle GENTAMYCINE so far how many Books have you read? "

" Uncle GENTAMYCINE what is the strongest planet amongst all? "

" Uncle GENTAMYCINE do you like President Trump and his leadership style? "

" Uncle GENTAMYCINE what kind of Tourism attractions can be found in Tanzania? "

" Uncle GENTAMYCINE next time when you come to visit us get ready to give us Nyerere's History "

" Uncle GENTAMYCINE how many types of Fish can be found on Lake Victoria? "

" Uncle GENTAMYCINE why do you love CCM instead of CHADEMA or CUF or ACT? "



Naomba kujua hii tofauti kubwa kama inavyoonekana hapo juu imetokana / inatokana na nini?



Nawasilisha.