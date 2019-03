THINK TWICE THIS IS PAINFUL BUT IS TRUE

Vijana WEngi tunaingia kwenye mahusiano bila kujiuliza haya maswali yafuatayo,1.kwanini naingia kwenye mahusiano,ni mkumbo,au wakati unaenda mbio(umri),au shinikizo toka kwa jamii(wenzio wameoa we unasubiri nini).niamini mimi wengi wanaangukia hapa...2.huyo utakayeolewa naye atakusaidia nini!?...what will u get from her!?ukiachana na kusex na kukuzalia watoto,ndio maana tunaangukia kwenye mahusiano ya watu wengi kwakuwa nothing last forever hata uzuri huo ulioupenda kuna siku utakukinai ndipo utaona unajiuliza asaa ilikuwaje,na kuanza kujinunisha mara kwa mara,kitu kidogo akifanya unalalama milele...wanawake wengi wanalalamika kuwa wanaume walio waoa sio wanaoishi nao wamebadirika kisa ni hicho,ukweli unauma ila kifupi ni kuwa wanawake wamechokwa....3.mwanamke akishaolewa anajenga mazoea na kuingia uvivu,mabadiriko ya tabia za usafi na mbwembwe alizokuwa nazo kabla ya kuolewa zinachange anaona kama ni utoto,na wengi utasikia nawaachia watoto,"hey lady wanaume wanapenda watoto...."hapa direct kwa wanawake,ni ngumu kustay young lakini atleast stay smart,that's what we mens like....By nande mbakoSent using Jamii Forums mobile app