The undisputed and magnificent artists: Wasanii wenye uwezo mkubwa zaidi Bongo

Salute.Wagiriki wana msemo wao unaitwa"polymaths"wakimaanisha aliye na elimu pana au ni mtu ambaeanauwezo mkubwa katika mambo mabalimbali…anaweza kusovu mafumbo na kutatua au kutengenezamambo magumu. Unapotaja polymaths basi unakua unamtaja Leonardo Davinci baba wa vipaji. Davincindie inaaminika ndio binaadamu pekee ambae alikua na vipawa lukuki, na kila alichokua anakifanyaalikua anakifanya kwa 100%. Kila Nyanja tafuta utamkuta huyu mtu anamchango wake.Uchoraji,falsafa,muziki,jeshini,sayansi,anga,ujenzi nk nk. Kiufupi Ndio polymaths namba moja duniani.Kibongo bongo kwa muono wangu naona kuna watu wawili upande wa sanaa naweza wapa cheo hichicha polymaths japo hawasatahili, ila haina budi kuwasifia maana usipopenda nakusifia chako naniatakisifia? Najua Watanzania sio utaratibu wetu kumsifia,kumpa heshima,kumtia moyo,kumpenda mtuakiwa bado yuko hai kwakua roho zetu zimejaa chuki,wivu,kinyongo,roho mbaya, unafki na mambomengine mabaya. Tunasubiri mpaka mtu atutoke ndio tutamsifu na kwenda kumlilia na kuzimia mbeleya kamera msibani..sijui ni tabia au laana tulizopewa kwa hali hii. Ila mtu kama anajua anajua tu Nobodycan take your destiny!Hii ni orodha yangu ya wasanii wawili naona wamebarikiwa vipaji vingi wanafaa tuwaite Polymathes.Huyu binaadamu kwa mimi naona ndion msanii mwenye vipaji vingi upande wa sanaa na kajitahidikuvitumia kadri ya uwezo wake japo hajafanya kama inavyotakiwa kufanywa na polymaths. Masanjakafanya haya:-o Kaimba Nyimbo za bongo flevao Kaimba nyimbo za injilio Kaigiza Comedyo Kaigiza muvi ambazo ni seriouso Kafanya standing up comedyo Ni presenter mzurio Anaimba Rap(Kuchana)o Ni dancer mzurio Ni mwinjilistii/muhubiri/Pastor (As he proclaiming himself)Kwa mimi ambae namuona kwenye TV tu nimeyagundua hayo,sijui wanaoishi nae kama wanamuona anayo mengine…But the guy he got Talent. Amejitahidi kwa kiasi kikubwa mno kuweza kutumia vipajivyake, sehemu moja tu msanii namba mbili amemuacha mbali mno.Huyu ndio anafungia orodha yangukati ya wasanii wenye vipaji au walioweza kuvitumia vipaji vyao ipasavyo. Ukiweka chuki pembeni utakubaliana name jamaa anakipaji. Diamond kafanya na anawezakufanya haya:o Kaimba RnBo Kiamba Zouk/rhumbao Kaimba Rapo Kaimba mchirikuo Kaimba taarabuo Nk Nk.Kwa upande wa Diamond nimemuweka kwasababu kaimba aina nyingi za muziki (Genre) ila hana vipajivingi kama masanja. Ila pamoja na yote Diamond kawashinda mbali wasanii wote, huyu jamaa kikubwaalichojaliwa ambacho wengine hawana ni Smartness. Jamaa kajaliwa akili na nidhamu katikaanachokifanya na hapa ndipo anapowapiga bao wasanii wenzake wote, hadi masanja.Ana akili ya biashara na akili ya kujenga na kulinda Brand yake. Anaweza kubadirika kutokana na mziki anaotaka kuimba..anaweza kuimbia wahuni,wanawake,watoto,wazee,Watu wa rika zote. Kiufupi jamaa ni geniusby Nature kama alivyo Jay Z. Dogo katoka 0% mpaka leo yupo level ya mbali.Majina huumba, jamaa alijichagulia jina la Dangote sio kwa bahati mbaya! Alikua ashaona mind yakeilivyo na uchu wa kupata mafanikio na kufanikisha kila anachotamani kufanya..Leo hii ni Boss au bilioneakati ya mabilionea waliopo Tanzania. Mungu bana ni waajabu sana hakunyimi vyote..anaweza kukupasura mbaya na umaskini afu akakupatia Akili inayoworth mabilioni au anaweza kukupa sura mbaya,akilihuna ila akakupa zali la mentali, yaani mafanikio yanakuwinda wewe tu automatically. Actually nobody knows how exactly this world work.Kuna watu watasema labda ni utimu mbon Ali k anafanya yote hayo, mtu atakayemtetea ally katika hili atakua anashida. Alikiba sifa yake kuu ni Conservative /unchangeable, Hawezi kubadirika kabisa japokajaliwa nyota ya kupendwa,sauti na utunzi mzuri. Hana akili yak u-manage resources zinazomzungukayaani Human resources ambazo ni sisi Mashabiki wake. Hajui kabisa mashabiki wanataka nini na kwa muda upi..kisingizio Privacy and im doing this for fun! Jeeez for fun n privacy wakati ndio sehemu iliyokutambulisha hadi tumekujua?Achana na wanaoongopea watu eti muziki ni dhambi, ni Wivu na roho za kimaskin ndio zinafanyawaseme hayo maana kweli wengi wanaosema hivo hua hawajui hata keshokuta watakula nini..Verybroke in pocket and in brain.Mungu kakupa kipaji,kipaji mali yako kitumie hawezi kukupa Dhambi ila yatokanayo na kipaji ndio yanaweza kua dhambi!Ifike muda wasanii wa-admit kua jamaa kawaacha mbali sana hasa kwenye upande wa brain na nidhamu, usipoweza kumpiga mfanye awe rafiki yako ili ujifunze jinsi ya kumpiga! Masanja anavipajivingi ila kashindwa mbali na huyu jamaa.tujifunze kutambua potential na vipaji vyetu..tuweke nidhamumbele katika vitu tunafanyavyo. Mafanikio yamebebwa na nidhamu.Je nini kifanyike wasanii wetu wenye vipaji vizuri waweze kuvitumia na kunufaika na vipaji vyao???The End…Vinci