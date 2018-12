The Ontario Manifesto: Nini hatma ya wahanga wa kamari?

V.B. Moderators uzi huu umeandikwa kwa maudhui tofauti na member ambae ni mzoefu wa taratibu ma sheria zetu, hivyo kuunga au kuunajisi kwa namna yoyote itakuwa ni sawa kutupia mchanga katika kaburi lililozika vijana na member wenzetu.



Tarehe02 Julai..iliandika historia nyingine katika sekta ya ujasiriamali Tanzania. Siku hii ya Jumatatu ilifungua ukurasa mpya na ninathubutu kuita ukombozi kwa vijana wakitanzania wenye matamanio ya kujifunza kupitia waliowatangulia lakini hukosa nafas ya kukutana nao.



Pamoja na kuwepo na vitabu/majarida yanayobeba maudhui ya sekta hiyo(Biashara/ujasiriamali) lakini mwandishi wa kitabu ndie hasa moja ya lulu na mifano inayoishi ya ujasiriamali.



Katika hoteri ya Serena, Tanzania ilishuhudia uzinduzi wa kitabu cha 'I can,I must and I will' kinachoeleza eleza harakati za mfanyabiashara Daktari Reginald Ablaham Mengi.



Hapa tutakubaliana wote Dr. Reginald Mengi amekuwa msaada mkubwa kwa vijana wa kitanzania na hasa wajasiriamali wadogo.



Na Hapa niweke wazi mimi ni moja ya wanufaika wakuu jitihada zake..



Makala hii hailengi kuzungumzia kitabu bali matokeo ya uwepo wangu pale na katika mengi niliyoyashuhudia au kujifunza. Siku hii ilinikutanisha na watu muhimu sana ambao maisha yao yote wamejitolea katika kuikuza sekta ya ujasiriamali na biashara kwa ujumla.



Pamoja na hayo yote lakini pia siku hii ilinikutanisha na moja ya member mwenzangu wa mtandao wetu huu pendwa wa Jamii Forum. Mtu huyu si mgeni hasa kwa waliokuwa wakifuatilia jukwaa la biashara. Uzi wake wa 'forex' ndio hasa chachu ya umaarufu wake humu.



Hapa si mwingine bali ni Ontario, pasi ya yeye kufahamu kuwa mimi nilikuwa moja ya wapingaji wakubwa wa harakati za 'ujanja ujanja' wake humu.



Tulipata nafas ya kuzungumza na hili liliwezekana kutokana na wote kuwa na 'mutual friend' ambae ndie alifanikisha mazungumzo



Sababu ya eneo lenyew la tukio kutoruhusu mazungumzo ya muda mrefu nami nikiwa na shauku ya kutaka kufahamu hatma ya forex na mradi wao wa TMT..ikabidi nimtext yule mutual friend wetu ili aweze ku-trigger hiyo mada.



Kwakwel nilifanikiwa na ndani nusu dakika mara baada ya kuanza mazungumzo hayo..mdau huyu(Ontario) alianza kwa kauli moja tu..'brother if the project lasted for anaother 8 months i was to be named the youngest billionaire in Tanzania after Mo.'



Mazungumzo hayakuwa marefu kama nilivotanabaisha hapo awali..lakini moja ya shauku yangu kubwa ili kuwa kufahamu je yeye bado anaendelea na hiyo kitu..na alichojibu ndio hasa lengo kuu la makala hii, namnukuu 'i never realy invested energy in forex..because i knew from the roots you get rich by inducting it to losers.'



Mimi sina mengi wala sitaki niongezee neno, lakini kwakuwa nafahamu bado kuna misukure wanaendelea na hii kitu na hivyo nimeona niwape nafas mchambue mbivu na mbichi..



Part2 still loading..