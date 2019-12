siasa ni kama ujasiriamali tu siku hizi, unaangalia upande upi unaweza kutokea kimaisha ukipata jibu unaenda, hata siwashangai tena, infact nawashangaa mnaowashangaa!, sijui mtaendelea kuwashangaa mpaka lini, this is our life style now, get used to it!. Hiyo 2020 ndio mtawashangaa wengi balaa... get ready.Sent using Jamii Forums mobile app