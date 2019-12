Teknolojia inapotuonesha Tabia halisi za Wanasiasa

Asante Sana Zimwi la Teknolojia Kwa Kuvuja Sauti za SiriMarehemu Ruge Mutahaba au jasiri muongoza njia kama ambavyo wafuasi wake wengi walipenda kumuita aliwahi kusema kuwa ktk ulimwengu wa sasa ogopa sana Mungu na Teknolojia. Mwanzo nadhani wengi hawakumuelewa Ruge alimaanisha nini, lakini kadri matukio yanayosababishwa na ushamba ktk teknolojia au uzembe wa kudhibiti matumizi ya teknolojia yaavyoendelea kuripotiwa kila kukicha, ndivyo ambavyo wengi wameanza kuelewa Ruge alitaka kukionya hiki kizazi kuhusu nini linapokuja suala la teknolojia.Leo NAIBU Katibu Mkuu wa Chama cha ACT-Wazalendo, Msafiri Mtemelwa, ametangaza kujiuzulu nyazifa zake, kufuatia kuvuja kwa mazungumzo yake na mbunge wa Moshi Vijijini (CHADEMA), Anthony Komu. Mazungumzo ambayo yameonekana kuwahujumu Zitto Kabwe, Maalim Seif kisiasa nkKati ya zimwi ninalolipongeza tangu 2016 ni hili zimwi la teknolojia, maana zimwi la teknolojia limefanya kazi nzuri sana ya kuwachanganya wahusika wa mikakati ya siri mpaka kusababisha kuvuja kwa siri za hadharani, hili limejidhihirisha ktk pande zote mbili za upinzani na chama tawala. Kwa jitihada ambazo CCM imeonyesha kuzichukua leo sitaiongelea CCM maana tayari nilikwishazungumza mengi sana siku za nyuma kuhusu sauti zilizovuja, nityazungumza baada ya kamati ya maadili na usalama ya chama kukamilisha kazi yake, kwahiyo leo nitaongelea upande wa upinzani.Kipindi cha nyuma iliwahi kuvuja sauti ya mwandada Wema Sepenga akibembelezwa na Mwenyekiti wa kudumu wa chama cha siasa alichokuwa amejiunga nacho huku akiambiwa CAN YOU FLY TO KIA? , sauti hivi zilipelekea msemo wa Can you fly to kia uwe maarufu sana katika mitandao ya kijamii, japo kuna waliojaribu kuokoa jahazi kwa kusema ni wivu tu nk Lakini wazoefu wa haya mambo waliendelea kuamini kuwa ni yale yale ya uno la mchungaji wa sadaka na kondoo wake.BAADA ya can you fly to kia, ikafuata kuvuja kwa sauti za akina Kubenea na Komu wakipanga kumdhuru Meya Boniface Jacob kumetusaidia sana kujifunza tabia za ndani za baadhi ya viongozi wa upinzani nchini, binafsi huwa najiuliza vipi kaka ule mpango wao wa kumteka Meya Boniface Jacob ungefanikiwa?! Nasema hivyo kwasababu wao wenyewe baada ya kuhojiwa na Kamati Kuu ya chama chao walikiri makosa na kuomba radhi, wenye akili waliumizwa sana na tabia za aina ile za kushikana na kuhujumiana wao kwa wao.Lakini hili tukio la sasa ambalo sauti za mazungumzo baina ya aliyekuwa naibu katibu mkuu wa ACT akiongea na mbunge wa Chadema aitwaye Anthony Komu ni mwendelezo wa kutufungua macho kuhusu ukweli wa njama, mipango ya siri na mikakati ya kuumizana kisiasa inayopangwa na viongozi wa upinzani nchini dhidi ya wapinzani wenzao.Binafsi huwa naomba zimwi la kuvuja kwa sauti liendelee kufanya kazi yake mpaka tujue nani anafanya maigizo na nani ni mpinzani wa kweli. Sisi wananchi tutaendelea kusimama na kiongozi anayewapigania wananchi kwa dhati bila maigizo, ninachosema ni kuwa tutaendelea kusimama na Rais Magufuli mpaka mwisho wa dahali.Kutoka kwa Magoiga SN