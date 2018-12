TCCA: Ndege ya Fastjet haitaruhusiwa kuondoka nchini hadi deni la shilingi bilioni 6 lilipwe

Nasubiri kwa hamu kutimia kwa scenario ifuatayo:

1. Ndege ya Fastjet inashikiliwa nchini (arbitrary bila kibali cha mahakama kwa deni ambalo limetajwa na upande mmoja)

2. Fastjet wanafungua mashtaka (nje ya nchi kwenye arbitration au any similar commercial related institution handling commercial disputes between parties from different states)

3. Fastjet wanashinda

4. Mali za Tanzania zinashikiliwa huko nje

5. Serikali inalipa kukomboa mali iliyoshikiliwa PAMOJA NA FIDIA YA NDEGE AMBAYO IMEZUILIWA LEO wakati huo lkiwa chuma chakavu.



Well; kuna methali inasema hivi: Don't lose your head over a piece of a tail