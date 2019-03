Tatizo la mwanamke kutokua na hamu ya tendo la ndoa ni dalili ya nini?

Habar zenu experts!Nina manzi yangu, ambae kwa sasa she is about 20y/o. Nipo nar kwenye mahusiano kwa miez mitano sasa, lakin cjafanikiwa kufanya nae chochote. By 'chochote' nadhani nitakua nimeeleweka! Ni mgumu mno, kashaingia gheto at least mara tatu, lkn akitoka ni 'bila-bila'. Anasema hali hyo ya kutokua na hisia za kufany mapenz hua inamkuta. Nikahisi labda simvutii kimahaba, lkn mwenyew anadai kua alikia kwny mahusiano na wanaume wawil tofaut-tofaut kabla yngu mm, lkn hali ilikua iyoiyo. Kutokana na ugumu wakuingilika she claims to be virgin as I write this sred...One thing abt this girl, which is abnormally different frm other galz ave dated ni kutokuvutiwa na stori zakimahaba, while wasichana wengine wanakua submissive pale unapoongea nao mamb romantic, lkn kwa huy manz hali ni tofaut, mana katikat ya stor ya kimahaba anaweza kukupa jbu linaloweza kuua iyo romantic moment iliopo...she deliberately does this!Naomba kuuliza, tatzo linaweza kua nini kwa huyu manzi?Sent using Jamii Forums mobile app