Tathmini hoja za EU. Kuna muongo na uongo, kuna mkweli na ukweli. Kati ya EU na Balozi Mahiga, nani muongo, nani mkweli, watanzania tumwamini nani?.

Wanabodi,



Nimeufanyia tathmini simpo wa Hoja za Waraka wa EU, kupitia kipengele kimoja tuu cha hoja ya kuondoka nchini kwa Balozi wa EU. Nikabaini kuna muongo na uongo, pia kuna mkweli na ukweli. Kati ya EU na Balozi Mahiga, kuna mmoja ni muongo na kuna mmoja ni mkweli. Bandiko hili ni hojaji ya nani muongo, nani mkweli, na jee Watanzania tumwamini nani?.



Kumbe kuna uwezekano ule waraka wa EU, ukawa ni uongo mtupu!. Ukitokea kuwa ni uongo, then what is the motive behind uongo kama huu?.

Shuhudia uongo huu

Hawa EU ni waongo hawa, hapa wanadai balozi wao alilazimishwa kuondoka nchini, Jee ni kweli alilazimishwa kuondoka nchini na serikali ya Tanzania, mbona Balozi Mahiga alisema kuwa hakufukuzwa nchini bali aliondoka mwenyewe baada ya kuitwa Nyumbani?. Jee ni kweli alilazimishwa kuondoka nchini au aliitwa nchini kwake?.

Kama ni kweli alishinikizwa, halafu Balozi Mahiga akatuambia kuwa aliitwa nyumbani, ukweli ni upi?. Kama ni kweli balozi huyo alishinikizwa na serikali ya Tanzania kuondoka nchini, halafu Balozi Mahiga akasema aliitwa, then Balozi Mahiga atakuwa ni...na waraka ule wa EU utakuwa ni ukweli mtupu kwa asilimia 100%.



Lakini kama balozi wao hakushinikizwa kuondoka nchini bali aliitwa nyumbani lakini EU wakasema uongo kuwa ameshinikizwa, then hawa EU ni waongo na kuli discredit tamko lao lote linaoteza credibility na kugeuka pure lies and very uncredible.



Hata ukisema ukweli kwa asilimia 99%, ukichomekea hoja moja tuu ya uongo, uongo huo una discredit zile kweli zote 99 na kufanya hoja zote zionekane ni uongo mtupu, na hoja hizi ndizo zinazotumika kisheria kwa kuitwa the benefits of doubt kumaanisha ukweli lazima uwe ni kweli tupu beyond the reasonable doubt, na kukitokea mashaka yoyote, mtuhumiwa anapewa na the benefits of doubt.



Sasa hapa katika scenario his, nani mkweli na nani muongo, kati ya EU na Balozi Mahiga? haiwezekani wote wawe wakweli au wote wawe waongo. Watanzania tumwamini nani kati ya EU na Waziri Wetu Balozi Mahiga?.



Kitu muhimu kuliko ni kwa nini mtu utumie uongo kujenga hoja, what's the motive behind?.



Kutokana na hoja za nyaraka hizi zote mbili kuwa katika lugha ile na wabatakiwa kujibiwa katika lugha ile, I doubt kama this time atajibu mwenyewe, hivyo its very likely ni Balozi Mahiga atajibu hoja hizi, wito kwa Balozi Mahiga, ukijibu, please clear the doubts, tumjue nani mkweli na nani muongo, hata ikitokea it's you, put it in diplomatic language kuwa sometimes katika kulinda maslahi ya nchi na mambo ya diplomacy inaruhusiwa kutumia some little lies which is all about diplomacy na Watanzania tutakuelewa. Lakini hawa jamaa ndio wakiwa waongo, just show them the exit door and tell them the door is open, to hell with misaada yao, mbona wakati wa Mwalimu Watanzania tulifunga mikanda?.



Wito kwa Watanzania wazalendo wa kweli wa taifa hili, kama ikibidi kufunga mikanda kuutetea uhuru wa taifa letu na sovereignty yetu dhidi ya mabeberu na ukoloni mambo leo,

Tower tayari kukaza mikanda.



Jumatatu Njema.



P.