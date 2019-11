TANZIA: Mwenyekiti Mtendaji wa Makampuni ya IPP, Reginald Abraham Mengi afariki dunia akiwa Dubai, UAE

​

Taarifa rasmi zinaonyesha kuwa Mzee Reginald Abraham Mengi(77yrs) amefariki dunia.



Mengi amefikwa na umauti akiwa huko Dubai (UAE) alikokuwa kwa matibabu.



Mzee Mengi alizaliwa mwaka 1942 mkoani Kilimanjaro.



Update: ITV wamethibitisha



HISTORIA YA MENGI KWA UFUPI ​

Mwili wa Marehemu Dkt Reginald Mengi kuzikwa Alhamisi kijijini kwake Machame Siku ya Jumatano mwili utasafirishwa kupelekwa Moshi Machame, ibada ya mazishi ni siku ya Alhamis wilayani humo kanisa la Kisereni (KKKT)- Mwanasheria wa familia, Michael Ngalo. ===== Mwili wa marehemu wa aliyekuwa Mwenyekiti Mtendaji wa IPP, Reginald Mengi utawasili jumatatu mchana Mei 6...

TANZIA: Mama Mercy Mengi, ameaga dunia Afrika Kusini akiwa anapatiwa matibabu Habari nilizozipata usiku huu ni kuwa Mama Mengi is no more. Mama Mercy Mengi amefariki dunia usiku wa November 1,2018 katika hospitali ya Mediclinic Morningside Afrika Kusini akipatiwa matibabu. Marehemu Mercy Mengi alikuwa nchini Afrika Kusini kwa zaidi ya wiki mbili akipatiwa matibabu...

