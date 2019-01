*TANZANIE: Nouvelle Fabrication Africaine ou Nouvelle? Une Lettre Ouverte au Nouveau Magazine Africain*



Chers rédacteurs en chef, en tant qu'Afrique de l'est, j'ai lu et compris l'article intitulé «Deux côtés de la pièce Magufuli» de Tom Collins dans le nouveau magazine en ligne en ligne.



En fait, l'article a complètement déformé la réalité de ce qui se passe en Tanzanie sous la direction du président John Magufuli.



Intentionnellement, l'auteur de l'histoire a déformé les faits et induit en erreur le titre «Les deux faces de la pièce Magufuli» en racontant des mensonges et une histoire à sens unique.



Les faits sur le président Magufuli et son gouvernement au cours des trois dernières années sont bien documentés et connus de tous les sympathisants de la CAE. Une personne n'a pas besoin de lutter pour trouver ces faits.



Ils sont disponibles même en ligne, que vous soyez à Nairobi, Kampala ou Dakar. On pourrait donc en conclure que la simple intention de M. Collins visait simplement à ternir le nom du président Magufuli et de son gouvernement.



Le président Magufuli et son gouvernement ont accompli un certain nombre de réalisations en trois ans.



Le président Magufuli a rétabli la discipline parmi les fonctionnaires. C'était la première fois que le président Magufuli avait abordé cette question après son entrée en fonction et ses résultats étaient encore ouverts. Tous les Tanzaniens et tous les Africains de l'Est sont aujourd'hui témoins de la productivité et des prestations de services dans la fonction publique qui ont considérablement augmenté.



Le contrôle des dépenses publiques, notamment le lancement d'une purge sur les travailleurs fantômes et les employés munis de faux certificats académiques délivrés par le gouvernement, constitue un autre succès du président Magufuli et de son gouvernement.



La purge a évité aux contribuables de payer 236 milliards de shillings à des travailleurs fantômes et 140 milliards de shillings à ceux qui possèdent de fausses références.



La guerre contre la corruption est une autre réalisation majeure du président Magufuli. Le tribunal anti-corruption a été mis en place et des fonctionnaires malhonnêtes ont été limogés. Plus de 50 affaires ont été classées.



Il a limogé les dirigeants de l'autorité portuaire de Tanzanie pour corruption. Il a également procédé à un remaniement majeur de l'administration fiscale tanzanienne et ses coups de poing n'ont jamais épargné beaucoup d'autres, y compris l'organisme anti-corruption.



La protection des ressources naturelles, principalement l'industrie extractive, a été un autre domaine de réalisation. Deux nouvelles lois ont été promulguées pour renforcer la protection et le gouvernement a déjà franchi des étapes importantes dans la production de pierres précieuses d’or.



Par exemple, les recettes du secteur minier ont atteint 300 milliards de shillings au cours de l'exercice 2017/2018, contre 194 milliards de shillings auparavant. M. Collins ne pouvait pas voir tous ces "côtés".



La réduction du nombre de voyages à l'étranger des représentants du gouvernement et des ateliers publics a été une autre réalisation du président Magufuli au cours des trois dernières années. Par exemple, au cours de l'exercice 2014/15, le gouvernement a dépensé 216 milliards de shillings pour les voyages à l'étranger, tandis qu'au cours des trois dernières années, 25 milliards de shillings seulement ont été utilisés à cette fin.



Lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, la Tanzanie a déjà envoyé une délégation de quatre personnes au lieu d'une délégation de 100 lors de réunions à l'étranger.



L'augmentation des revenus du gouvernement, passant d'une moyenne annuelle de 9 900 milliards de shillings à 14 500 milliards de shillings, a été une autre réussite phénoménale du président Magufuli et de son gouvernement au cours des trois dernières années.



Cela a été une étape importante dans la réduction des fonds des donateurs dans le financement de projets de développement.



Le secteur industriel est un autre domaine dans lequel le président Magufuli et son gouvernement ont travaillé dur pour le faire revivre. Par exemple, plus de 3 000 investisseurs ont été engagés et construisent des usines à travers le pays, tandis que plus de 17 anciennes usines ont été restaurées.



Le président Magufuli a relancé la compagnie aérienne nationale (ATCL). Sept nouveaux avions ont été achetés jusqu'à présent. Parmi ceux-ci, quatre avions ont été reçus et opèrent tous à l'intérieur et à l'extérieur du pays.



Parmi ceux-ci figurent deux avions à réaction Airbus 220-300, le Boeing 787 Dreamliner et deux nouveaux bombardiers. Des avions très modernes que Collins, un analyste respecté, ne semble pas remarquer.



Le président Magufuli et son gouvernement depuis 2016 ont commencé à mettre en œuvre l'enseignement secondaire gratuit dans toute la Tanzanie. C'était et c'est l'histoire qui n'a jamais été faite dans ce pays. Le gouvernement alloue chaque année plus de 62 millions USD dans le budget pour répondre à cet objectif.



Pour s'assurer que chaque Tanzanien a accès à l'enseignement primaire et secondaire, le président Magufuli et son gouvernement travaillent à la mise au point de modalités permettant aux filles enceintes de retourner à l'école.



Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Hafez Ghanem, a récemment déclaré aux médias, après une visite en Tanzanie, que le prêteur avait convenu avec le gouvernement tanzanien de trouver des moyens pour que les filles enceintes obligées d'abandonner leurs études continuent d'accéder à l'éducation. Il convient de noter que la Tanzanie interdit aux filles enceintes de fréquenter les écoles primaires et secondaires publiques depuis 1961.

En termes d’infrastructures, le président Magufuli a fait des merveilles. Le chemin de fer standard Tanzania Standard Gauge Railway (SGR) en cours de construction en est un exemple. La SGR reliera le pays aux pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, et à travers ces deux pays, au Burundi et à la République démocratique du Congo. Le nouveau chemin de fer à voie normalisée (SGR) est destiné à remplacer le vieux système ferroviaire inefficace et à voie métrique.



En termes de construction de routes, le président Magufuli continue de relier toutes les parties du pays et de réduire les embouteillages dans les villes. Par exemple, récemment, le président a posé la première pierre de la construction d'un duo de 19,2 km à huit voies à Dar es Salaam (Mbezi - Kibamba pour réduire les embouteillages dans la ville. Il existe de nombreux exemples de routes et de ponts construits dans le pays .



La signature de l'accord historique de trois milliards de dollars américains avec une société égyptienne pour la construction du projet hydroélectrique de Fufiji dans une réserve de chasse est un autre projet impossible que le président Magufuli a travaillé avec acharnement.



Il a été proposé pour la première fois par le père de la nation (feu Mwalimu Julius Nyerere), mais il n'a été mis en œuvre que récemment, lorsque l'accord a été signé entre deux gouvernements (Tanzanie et Égypte).



Le projet générera 2 115 mégawatts, soit plus que toute l'électricité générée à partir de toutes les autres sources en Tanzanie, qui s'élevait actuellement à 1 560 mégawatts.



Le gouvernement tanzanien n'a pas ménagé ses efforts pour promouvoir la liberté de la presse, les droits de l'homme et la liberté d'expression au cours des trois dernières années sous la présidence de Magufuli. Les données de Tanzania Information Services et de Tanzania Communication Regulatory Authority (TCRA) indiquent qu'il y a plus de 200 journaux enregistrés et 200 stations de radio et de télévision dans le pays, respectivement.



Tous les médias sont censés fonctionner dans le cadre juridique, comme dans d’autres pays. Aucun journaliste n'est en prison ou en prison pour avoir publié ou diffusé des informations critiques à l'encontre du gouvernement. Aucun.





Les dirigeants de John Magufuli ont continué de promouvoir les droits de l'homme pour tous les Tanzaniens. Par exemple, le gouvernement a récemment pris ses distances avec l’appel du Commissaire régional de Dar es-Salaam (Paul Makonda) visant à réprimer les homosexuels vivant à Dar es-Salaam.



Bien que les lois et les traditions du pays n'autorisent pas les comportements homosexuels, les lesbiennes et les hommes, tout en respectant les droits de l'homme du harcèlement, le pays respecte tous les accords internationaux en matière de droits de l'homme signés et ratifiés.



Démocratiquement, le gouvernement tanzanien dirigé par le président Magufuli a continué de promouvoir la primauté du droit. Les partis politiques et les membres du parlement continuent de tenir leurs réunions et rassemblements dans leurs régions respectives. Ce qui a été limité, ce sont des déclarations endémiques qui se sont terminées dans le passé par des morts et d'autres violences.





Comme dans d'autres pays, le tribunal décide de leur sort pour les personnes qui violent les lois du pays. Par exemple, Freeman Mbowe et Esther Matiko, membre du Parlement de Tarime Urban, sont placés en détention provisoire à la prison de Segerea par le tribunal de première instance de Kisutu à Dar es-Salaam parce que le duo s’est comporté de manière contraire à leurs conditions de mise en liberté sous caution.



Ces faits qui se retrouvent partout à propos du président Magufuli et de son gouvernement. Ce sont des faits que Collins a décidé de déformer pour tromper le monde et ternir le gouvernement tanzanien.



Les Tanzaniens et moi-même affirmons que les Est-Africains en général soutiennent les luttes et les efforts du président Magufuli pour favoriser le développement national.



C'est pourquoi tous les Tanzaniens se demandent comment le président Magufuli a réussi à participer à toutes ces activités en peu de temps.



Que Dieu bénisse la CAE, que Dieu bénisse l'Afrique.



* Phillip Otieno, Nairobi, Kenya *