Tanzania inaongoza Duniani kwa miundombinu mibovu

Uko sahihi kabisa, Barabara zetu hazijengwi katika ubora unaostahili hivyo kupelekea kuharibika ndani ya muda mfupi na haya ni matokeo ya rushwa na incomptence ya mainjinia wetu..tunapiga kelele tunajenga miundombinu kwa hela nyingi ambayo haidumu.



Twende kwa jirani zetu waKenya , wapo seriousy sana ktika sekta ya barabara..unapita kwenye brabara hadi.unasema YES hapa.kuna wasomi walisimamia ujenzi bora wa barabara..



Serikali yetu bado inaendeshwa kizamani..Rais amejitahidi kuwaengage vijana katika sehem mbalimbali ambapo wao walitakiwa kuwa chachu ya mabadiliko kwa kuleta mawazo mapya na chanya kutokana na mabadiliko ya kasi dunia inayopitia but still wameonekana kupwaya na kutoonyesha tofauti yoyote..



Mara nyingi.tumekuwa tukijitapa kwamba sisi.Tanzania ni sleeping Giant..hivi tutaendelea kulala mpaka lini?? Majirani zetu kama Rwanda speed wanayokwenda nayo in 20 years to come vijana wetu watagombania Visa ya kuingia huko kutafuta maisha mazuri.



Mabadiliko makubwa sana yanatakiwa kufanywa kuanzia kwenye mitaala yetu ya Elimu, We have to mordenify our education curicullum so that it can suit the current technological changes..Majirani zetu wakenya naona wao wameliona hili na wapo kwenye mchakato huo.



WE HAVE TO CHANGE otherwise tutaendelea kuwa wasindikizaji..