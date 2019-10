Tanzania imetimiza Hatua 8 za kujenga Utawala wa Kidikteta?

Zito Zuberi Kabwe ndio huyu huyu alikuwa analiaia kule Kenya akiomba msaada ati alikuwa anatishiwa uhai wake, ndio huyu huyu Zito ambaye aliporejea kutoka Bungeni Dodoma gari lake lilisukumwa na raia wa Tanzania kwa kujinadi kwamba anapigania maslahi ya walala hoi. ''Mungu si Athumani'' ametuonyesha sura halisi ya huyu kupe. Zito Kabwela ni kirusi na chama chake cha mfukoni. Time will tell, we mtoto mdogo ambaye unafikiri ule umaarufu bado unao. Ulisomeshwa bure na pesa za walipa kodi na bado unafikiri utaendelea kuchota pesa za walipa kodi kwa mazingaobwe yako. Tunafahamu fika jinsi ulivyokuwa unaneemeka na pesa kutoka NSSF, jinsi ulivyokuwa unachukua maburungutu kutoka Serikali ya awamu ya 4 nk. Your time is up Watanzania sio wajinga? Its all about you, Tanzania is about all Tanzanians. Muda wako utafika hatuwezi kuendelea kufuga makupe ambayo yananyonya damu yetu.