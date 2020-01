Tanzania ilipowafurusha wamarekani

Na The Great B

Tulipokuwa wadogo tulikuwa tukitizama movie mbalimbali zinazoonesha Amerika wao ni watu wa kushinda tu hata katika historia kwamba sehemu walizoshindwa vibaya na kupigwa kipigo kitakatifu wao kwenye movie walibadilisha kuonesha wameshinda, zote propaganda na kuharibu akili za watu kuamini wao ni kila kitu.



Hali hii bado watu wanayo tena watu wazima wanaodhani kuwa Nchi zingine hazina uwezo kumzidi US au hazina Intelegensia nzuri jambo ambalo si kweli. MOYO KABLA YA SILAHA



Nakukumbusha kisa hiki



Hali ya usalama nchini Tanzania mwishoni mwa mwaka wa 1964 na mwanzoni mwa 1965 ilikuwa tete. Mgogoro wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Marekani ulikuwa umeanza Novemba 1964.

Maofisa wa usalama wenye weledi wa hali ya juu walingia mzigoni na kuzipata nyaraka zinazoelezea mpango wa Marekani kuisaidia Ureno kuiangusha Serikali ya Tanzania.



Mgogoro huo uliongezeka zaidi Januari 11, 1965, wakati maofisa usalama wa Tanzania waliponasa mazungumzo ya simu ya wanadiplomasia wawili wa Marekani, Bob Gordon na Frank Carlucci, waliosikika wakizungumza kwa namba kuhusu kile kilichoonekana kuwa njama za kuiangusha Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Basi ni kama waliochokoza kifimbo cha Mwalimu Nyerere, Babu akuwalazia damu haraka sana akawapa masaa kadhaa waondoke katika ardhi ya Tanzania.



Wamerekani kinyonge na kwa aibu wakabeba virago vyao na kurudi kwao, ili wakajifunze tabia njema, njama zao ovu zikaishia hapo.



Hivyo mpaka sasa mambo mengi uko nyuma yanatokea lakini vyombo vya usalama vinadhibiti kila aina ya mbinu ovu ya adui wa nje na hata adui wa ndani, na wasio tutakia mema Tanzania kwa tunu tuliojaliwa, wanatamani tukosea amani tupigane tuuwane jambo ambalo kwa Tanzania wameshindwa na Mwenyezi Mungu tunamuomba azidi kutusimamia Nchi yetu amani, upendo utawale.



