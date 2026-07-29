Tangu nizaliwe hadi sasa, sijawahi kushika wala kuona bidhaa au kifaa chochote toka ISRAEL

Lizo mkristu
JF-Expert Member
- Oct 31, 2019
- 935
- 2,183
Vipi wenzangu uko mjini kwenye majumba yenu mna vifaa gani au bidhaa gani toka ISRAEL? maana tunaambiwa wao ni wataalam kwa kila jambo
TEC hawana shobo hizo labda wale wa Taifa teule mwamposa plusNgoja waje walokole na TEC wenzio wataanza sema sijui rangi za keyboard kwenye simu znatengenezwa Israel, mara neno pampers limegunduliwa Israel, na blah blah rundo
Halaf utakuta hilo jitu kuanzia juu hadi chini ni xuang xi
Bunduk hata hapa turian tunatengeneza, kobaz walileta toka 1887 ukoBunduki na Mabomu umewahi kushika?
Basi hayaBunduk hata hapa turian tunatengeneza, kobaz walileta toka 1887 uko
Vipi wenzangu uko mjini kwenye majumba yenu mna vifaa gani au bidhaa gani toka ISRAEL? maana tunaambiwa wao ni wataalam kwa kila jambo
Haina comeback
Ndo pastor wako kakutumia sms kakuambia ujibu hv?
Technology gani na wanamuuzia nani?Wanauza technologies sio user end products
Nenda kibidulo huko, Iringa utawakuta wanayo matrekta, wanalima ngano na maparachichi,Hass!Vipi wenzangu uko mjini kwenye majumba yenu mna vifaa gani au bidhaa gani toka ISRAEL? maana tunaambiwa wao ni wataalam kwa kila jambo
Hizo high tech ni zipi ?Wako kwenye high tech ambazo raia wa kawaida hawezi kuzi acceess