TANESCO: Umeme ulizimwa Ilala-Buguruni kumpisha Mkandarasi wa Mradi wa BRT kuhamisha laini

Baada ya Mdau kuandika kuwa kuna changamoto ya umeme mitaa ya Ilala hali ambayo imesababisha ukatike mara kwa mara muda mrefu, TANESCO imetoa ufafanuzi.Jana tarehe 25.07.2026 tulikuwa na shutdown ya laini ya 33kV Ilala-Buguruni kuanzia saa 3 asubuhi hadi 11 jioni ili kumpisha Mkandarasi wa Mradi wa Serikali wa BRT kuhamisha laini na kuendelea na ujenzi wa Mradi wa BRT.Maeneo yote yaliyokosa umeme tuliwajulisha Wananchi kupitia groups zetu za WhatsApp juu ya shutdown hiyo