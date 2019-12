Tambua thamani yako: Usikubali shida ulizonazo zikakufanya unyanyaswe maishani

Salute!!



Kuna mwenzetu mmoja alileta mada moja akisema kua anahitaji mtu amuunganishie apate kazi then yeye atakuwa anamlipa kila mwezi shilingi 50000 kwa muda wa miezi kumi na mbili.



Upande wangu sikukubaliana nae kabisa na mawazo yake, sikuona kama ni sahihi na mimi kwa mawazo yangu haya kwenu naweza kuwa sahihi au sio sahihi, itategemeana na jinsi mtakavyokuwa mtu umeamua kunielewa.



Lengo langu sio kujadili mada ya kuomba kazi kwa njia ila lengo langu ni kujadili jinsi shida na matatizo yake yanaweza kufanya mtu ashushe thamani yake.



Maisha sometimes yanakuwa kama treni kule unapopaona ni mbele kuna injini kuna muda panakuwa ni nyuma.



Kuna muda maisha yanakunyookea pia kuna muda yanakubabua hadi ukikaa mwenyewe unajiuliza kwani wewe umekosea wapi au wewe umekuja duniani kupata taabu.



Shida na mateso yanakufanya unatoka nje ya misimamo yako unajishusha thamani yako.



Unaweza kua ni mtu mwenye PhD, Degree, Masters ila ukakubali kunyanyasika kifikra, kimwili na kiuchumi ili mradi tu upate japo kapesa kidogo au unaweza kuta wewe ni mtu mwenye misimamo yako ya maisha ila ukaibadili kwa ajili ya shida zako ulizonazo ili upate kahela kidogo ambako kamejaa manyanyaso nashida zinazohitaji uvumilivu wa hali ya juu.



Kwa upande wa wadada hali ndio mbaya zaidi, msichana anakuwa mzuri ana misimamo yake kajitunza toka mtoto mpaka anahitimu ila kafika huko mbele maisha yamemtandika anakutana watu wasio na

huruma wala nidhamu ya kazi zao mwisho ili kupata unafuu wa maisha inabidi akubali tu kutoa rushwa ya ngono ili apate japo 200,000 ya kununa japo vipedi na poda.



Lakini sasa tufanyaje ili kuepuka kufanyishwa kazi kwa ujira mdogo, kunyanyaswa, kudharauliwa, na kushushwa thamani na mateso mengine yanayohitaji msaada wa roho wa bwana kuyavumilia.



Binafsi nimeainisha mambo haya naona kama tukiyafuata yanaweza kupunguza.



● Simama katika Attitude yako.

Ili mtu kuweza kusimama katika misimamo/attitude yake aliyojijengea inatakiwa kwanza kabisa ajijue yeye ni nani? Anahitaji nini? Thamani yake ni ipi hapa duniani hadi aweze kuvumilia manyanyaso hayo katika ujira mdogo.



Kama wewe unajua kabisa una thamani ya kulipwa laki tano kutokana na uwezo wako basi shikilia hapo hapo usiyumbishwe, unapoomba kazi usiwe YES MAN kwa mabosi wako watarajiwa. Waonyeshe uadilifu wako na uwezo/intergrity yako.



Usijikatae wewe ni nani au kuikana misimamo yake ili upate kazi. Galei Galileo hakukana mawazo yake ya kua dunia ndio linazunguka jua pindi alipokua anataka hukumiwa kifo, Yesu hakukana kuwa yeye si mtoto wa Mungu pindi alipokuwa mbele ya watu, Socrates hakuyageuka mawazo yake japo yalipingwa na wengi, Mashahidi mbalimbali hawakumkana Mungu pindi kifo kilipo wakaribia, Ayubu hakumuasi Mungu kwa ajili ya mateso aliyoyapitia.



So kwanini wewe ukane utu wako, misimamo, mawazo na malengo yako kisa ajira?



Ukiwa na strong attitude kwa wenzetu huona huyu ndio anafaa maana watajuona wewe ni strong hata wanaweza kukuachia idara uongoze kwakuwa utakuwa mtu uliye straight forward, huyumbishwi na mawazo ya watu.



Hata Mungu lazima awe na wewe maana anapenda watu ambao ni wanyoofu/wasioyumbishwa, strong

wa misimamo sio shida kidogo zinakufanya unasahau misimamo yako.



Dada yangu manager akikuomba rushwa ya ngono ukimpatia hata kama atakuajiri lazima atakudharau sana, anakuona wewe ni mtu cheap, hujitambui, huna malengo na sifa zingine mbaya.



Lakini kama utamkatalia na akakunyima ajira lazima akuone wewe ni mwanamke wa shoka, unajitambua thamani yako, huyumbishwi.



Mwingine anaweza kukuajiri kutokana na hilo la kukataa kutoa rushwa maana anaweza kukuona wewe ni one in million, you are a treasure.



● Kubali mapungufu na shida ulizonazo

Niwaibie siri kidogo, upande wangu mimi navyo-deal na shida zangu zinazonisumbua I don’t expect anything, huwa nayachukulia matatizo yangu kama sehemu yangu ya maisha.



Sina hela ndio mimi sina hela, sina nguo sina nguo na shida zingine kibao nilizonazo nimezipokea na kuzi-embrace.



hua nasema I’m destined to be like this for now until God decide my destiny/future. So nawe kama una shida zako usikubali zikutese ukafanya mambo ambayo ulikuwa hutegemei kuyafanya maishani, zikubali. (hii huwa ngumu sana kwa wadada)



Siku zote unapoomba kazi ukakataliwa usijutie, jipe moyo bado kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya na maisha yakasonga.



Pray to get a Job but Never ever I repeat never ever try to beg to get a job. Kubali shida zako, usisahau attitude yako, usiikane.



Wewe ni wathamani unahitaji kupata cha

thamani, kwanini ujivike kitanzi cha kumlipa kila mwezi 50,000 mtu aliyekupatia kazi kwa mshahara wa 200,000 wakati unaweza kufanya mambo yako mengine na ukafanikiwa.



Kwanza kama mwajiri anajitambua

ukimwambia hivyo atakuona hujielewi. Obviously!



Tambua thamani yako ewe mwanadamu, heshimu misimamo yako, Your Attitude define your integrity.



Pray to get Job

Never beg to get Job



Nb: Post hii haihusu kumkashifu. No offense Just my views



Vinci

El maestro