Takribani watu 50 wamekufa kwa kiu katika Jangwa la Sahara baada ya lori kuharibika

Takribani watu 50 wamekufa kwa kiu katika Jangwa la Sahara baada ya lori kuharibika

Wakusoma 12

Wakusoma 12

JF-Expert Member
Joined
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Takribani watu 49 wamekufa kwa kiu katika eneo la mbali la Jangwa la Sahara kaskazini mwa Niger baada ya lori waliokuwa wakisafiria kuharibika, mamlaka zimesema.

Kundi hilo lilikuwa likirejea kutoka Mali ambako walikuwa wamehudhuria sikukuu ya Kiislamu wakati walipoishiwa maji, wakibaki wamekwama zaidi ya kilomita 80 (maili 50) magharibi mwa Assamaka, kituo kikuu cha mpakani kati ya Niger na Algeria.

Chanzo BBC

“Wasafiri walijikuta wamenaswa katikati ya mazingira magumu sana ambapo joto kali na ukosefu wa vituo vya huduma hufanya uhai kuwa mgumu kupita kiasi,” ilisema taarifa ya Gavana wa Agadez.

Watu wawili pekee ndio walinusurika, wakitembea zaidi ya kilomita 50 kuvuka jangwa hadi Assamaka, ambako walizitaarifu mamlaka.

Lori hilo lilikuwa limeondoka katika mji wa Telhandek nchini Mali lakini likaacha njia, ilisema taarifa ya gavana huyo.

Kwa siku kadhaa, dereva na abiria walijaribu mara kwa mara kulirekebisha gari hilo, lakini juhudi zao hatimaye hazikufanikiwa.

“Wakiwa wamekosa maji na kushindwa kulirekebisha gari hilo licha ya juhudi za dereva, msaidizi wake na abiria, wasafiri walijikuta wamenaswa katikati ya mazingira magumu sana,” iliongeza taarifa hiyo.

“Miili kadhaa ilipatikana chini ya lori lisilosogea na maeneo yaliyolizunguka.”

Waathiriwa walizikwa katika makaburi ya pamoja na timu ya uokoaji iliyotumwa eneo hilo na mamlaka za eneo hilo.
 
Mobutu JR said:
Hiyo barabara hakukuwa na huduma za mawasiliano kama minara,hata magari mengine mpaka watu wanakufa njaa? Poleni nijee
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Mkuu lori lilipotea njia kumbuka Niger ni taifa la hovyo sana na kwa haya mambo ya Muslims ni hatari zaidi kuna wana jihad huko huenda ndipo hofu ya kutembea ilipoanzia
 
Wanao bisha wakaangalie movie inaitwa captain imechezwa kwenye jangwa ilo ni movie ya africa bonge la movie ndo ukishaangalia uje ubishe sasa jangwa ilo linatisha balaa kwanza lina michanga kama ile ya beach ni kote sasa alafu niambie utatembea umbali gani gari zinazopita hapo siyo gari za kawaida izi unazojua ww za kupita kwenye lami
 
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