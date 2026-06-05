Takribani watu 50 wamekufa kwa kiu katika Jangwa la Sahara baada ya lori kuharibika

Takribani watu 49 wamekufa kwa kiu katika eneo la mbali la Jangwa la Sahara kaskazini mwa Niger baada ya lori waliokuwa wakisafiria kuharibika, mamlaka zimesema.



Kundi hilo lilikuwa likirejea kutoka Mali ambako walikuwa wamehudhuria sikukuu ya Kiislamu wakati walipoishiwa maji, wakibaki wamekwama zaidi ya kilomita 80 (maili 50) magharibi mwa Assamaka, kituo kikuu cha mpakani kati ya Niger na Algeria.



Chanzo BBC



“Wasafiri walijikuta wamenaswa katikati ya mazingira magumu sana ambapo joto kali na ukosefu wa vituo vya huduma hufanya uhai kuwa mgumu kupita kiasi,” ilisema taarifa ya Gavana wa Agadez.



Watu wawili pekee ndio walinusurika, wakitembea zaidi ya kilomita 50 kuvuka jangwa hadi Assamaka, ambako walizitaarifu mamlaka.



Lori hilo lilikuwa limeondoka katika mji wa Telhandek nchini Mali lakini likaacha njia, ilisema taarifa ya gavana huyo.



Kwa siku kadhaa, dereva na abiria walijaribu mara kwa mara kulirekebisha gari hilo, lakini juhudi zao hatimaye hazikufanikiwa.



“Wakiwa wamekosa maji na kushindwa kulirekebisha gari hilo licha ya juhudi za dereva, msaidizi wake na abiria, wasafiri walijikuta wamenaswa katikati ya mazingira magumu sana,” iliongeza taarifa hiyo.



“Miili kadhaa ilipatikana chini ya lori lisilosogea na maeneo yaliyolizunguka.”



Waathiriwa walizikwa katika makaburi ya pamoja na timu ya uokoaji iliyotumwa eneo hilo na mamlaka za eneo hilo.