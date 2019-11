TAHADHARI: Kama huna akili timamu usisome

Ha ha ha ha, hii Nchi ina vituko Sana eti jamaaa aliyesoma pale SAUT baada ya kukosa vyuo vingine anakuja hapa Kumukosoa Prof. wa sheria kwenye Mambo ya kisheria na watu wanakuja hapa kumshangilia.



Hivi hii Nchi nani ametuloga?! Hata Kama angekuwa Sahihi Malisa hana Credibility ya Kumkosoa Prof. Kabudi achilia mbali Credibility ya kuzungumza mambo ya kisheria na degree yake sijui ya Matango kutoka pale SAUT.



Hilo tu kwangu linatosha kupuuza alichoandika Malisa hata Kama angekuwa sahihi kiasi gani. Malisa hana credibility ya Kumkosoa Prof. Kabudi, lakini pia hana Credibility ya kuzungumzia legal issues, he is a layman (Ni Mpumbavu kwenye tasnia hii).



Pamoja na upumbavu wake, kwakuwa ameshaandika labda aje atueleze Kama hata hiyo Resjudicata anaijua maana yake, applicability yake je, at what point unaweza ku invoke hii principle. Je kuwa tu umeshashindwa kwenye Mahakama fulani inakufanya usiwe na uwezo wa kufungua kesi sehemu nyingine( Na hapa ieleweke Kuna tofauti ya kufungua kesi na kushinda kesi).



Nani anapaswa ku raise hiyo arguement ya Resjudicata na katika hatua gani. Ni hivi huyo mkulima kuwa ameshashindwa principle ya Resjudicata haimuzuii kufungua shauri sehemu nyingine, anaruhusiwa kufungua then upande wa pili ndo una jukumu la kwenda mbele ya Mahakama na kuraise hiyo issue ya Resjudicata na Mahakama ipitie Nyaraka na ijiridhishe then I rule out. Kwamba Stain alishindwa Africa Kusini haimanishi Mahakama za Canada zinajua hilo. Ni Mpaka pale upande wa pili utakapoijulisha kuwa swala hilo limeshaamriwa na Mahakama nyingine on Merit.



Narudia kama una akili, when It comes to legal issues utakuwa ni Mpumbavu wa mwisho Kama utachagua kumsikiliza na kuamini alichokisema Malisa badala ya Prof. Kabudi, narudia wewe utakuwa ni Mbumbumbu wa kutupwa, hata Kama Malisa angekuwa sahihi kiasi gani, hapa Kabudi anapaswa kusikilizwa.



The man has got credibility, acheni uzwazwa, Malisa aache uzwazwa, aache kuvamia vitu asivyovijua, Kama anapenda aende asome sheria apate credibility ya kuzungumza sheria, otherwise yeye ni Mpumbavu wa sheria hata angejitutumua kiasi gani.