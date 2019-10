Tabia za wanawake ni sawa...

Huo utafiti umeufanya kwa wanawake wangapi mpk kuja na hiyo conclusion kwamba tabia zao sawa? Na ni tabia zipi hizo



Ukikosewa na mtu mmoja ,wawili si kwamba wote watakua hivo usigeneralize mambo, and we are all not perfect ,usitegemee utakuta mtu mwenye kila kitu unachokihitaji,the same hata kwenu "me", mna mapungufu yenu pia, so tujitahidi kuvumiliana tu hamna mkamilifu