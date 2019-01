Taaluma yangu ni Ualimu ila kwa sasa nipo dar nakula maisha and soon napaa nje, Tanzania niwe naisikia youtube

Habari!Mm nimhitimu wa chuo cha ualimu tangu mwaka 2015 ambapo matarajio yetu ilitakiwa kuajiriwa mwanzoni mwa mwaka 2016 lakini haikuwa hivyoMsoto ulianza hivi:Mara baada ya kumaliza chuo nikarudi nyumbani kwa walezi wangu nilipokulia ambapo nilienda kusaidia kazi ndogondogo pale nyumbani ikiwemo kufyatua tofari za kaka na kusimamia mifugo pale nyumbani na shughuli za kupalilia mazao na nyingine kedekede ambapo niliendelea nazo kama mwezi ivi huku nikijiona sio mtu wa kufanya shughuli zile sema tu sina namna,baada ya kama miezi miwili ivi nikapigiwa simu na rafiki yangu ambaye naye alikuwa amemaliza mafunzo ya ualimu mwaka mmoja na mm ila vyuo tofauti akiniambia kuwa nafasi ya kujitolea kufundisha imepatikana so kama nahitaji naweza kwenda ila mshahara ni 60000(elfu sitini) kwa mwezi,nikasema nashukuru Mungu kwa kuniondoa nyumbani na kupata ajira ya muda huku nikisubiria ajira kuelekea mwaka 2016 nilifanya mawasiliano na mkuu wa shule hatimaye kanipa maelekezo kuhusu mfumo mzima wa malipo na Masomo gani nitaenda kuyafundisha tukakubaliana kila kitu huku akiniahidi mapokezi ya kufa mtu so kijana nikapagawa, nilichofanya nikumconvice baba mdogo ambaye ndo mlezi wangu tangu utoto anipe nauli ya kufika huko ambapo ilikuwa inagharimu kama shiling elfu 17 ivi so nikabahatika baba akauza miti na akanipatia sh elfu 25000 ,hio hela ikanisaidia kama nauli mpaka kufika huko shuleni (baadhi ya vitu najaribu kuviacha ili kufupisha habari) ila kwa ufupi mapokezi yao yalikuwa mabaya sikupata kuona afu usiku mabundi hadi nikawa natamani niwe na uwezo nikapange nyumba maeneo ambako kuna watu wengi lakini uwezo huo nilikuwa sina na nikabakia tu kuwa mvumilivuMamaa yangu angekuwa hai sijui kama ningekuwa hapa (ni maneno ambayo yalikuwa yanajirudia rudia kila nilipokuwa nahisi kuteseka na kuwa na huzuni) lakini nilivumilia mpaka mwisho wa mwezi na nikalipwa shilingi 60000/= kidogo nikafarijikaE bwana eee kilichofuata hapo ajira zikawa hazitoki afu pale shuleni mshahara silipwi nikafundisha takriban miezi 6 lakini mwezi niliolipwa ni mwezi mmoja tuUgali mchicha ndo kilikuwa chakula changuUgali maharage ndo kilikuwa chakula changuWali nilisikia harufu tu kwa majirani na kuuona kwenye migahawa tu na nyama ilikuwa ndoto kuila nilipata tabu ambayo hakuna mwalimu ambaye ni mwajiriwa alithubutu hata kunipatia hata robo tu ya nyama,wala kunipatia hata buku tu nami nikanywe maziwa kama wanavyokunywa wao ifikapo saa nne niliteseka sana nilitaabika sana na ukizingatia mm ndo mwalimu pekee niliyekuwa nafundisha kwa bidii hadi kuwaagiza wanafunzi siku za weekend na nawafundisha mpaka wanafunzi wanaelewaWalinipenda na kuniletea zawadi kemu kemu hio ndo ilikuwa furaha na faraja yanguBaada ya miezi sita baadae ajira hazitoki ,mshahara silipwi,nikaamua niachane na ukapera huo na kujiunga na kampuni moja ya ujasiriamali ambapo angalau nilikuwa napata visenti hata vya kutuma nyumbani napo nikafanya kama miezi sita ajira bado hazitoki nikaamua kuanza michakato ya kujitegemea mimi kama mimi ambapo kwa kutumia ujuzi nilioupata pale kwenye ile kampuni nikawa na confidence na uwezo mkubwa wa kufikiria ambapo nilianza miradi yangu hatua kwa hatua mpaka kufikia hatua kuwa na uhakika wa mkate wa siku yaani namaanisha kuwa na mm nikiingia kula chakula huwa nakula kwanza ndo nauliza mnanidai bei ganiNina uwezo wa kuingiza million per month afu juzijuzi ndo limetoka tangazo la kuwa nitume maombi ya ualimu niajiriwe nikasema MUNGU HUYU ALIYENIKWEPESHA NA KUNIPITISHA KWENYE MAHANGAIKO NILIYOPITIA NDO HUYOHUYO ATAKAYENIONGEZEA UJUZI NA KIPATO SO SIDHANI KAMA NITAUTAMANI UALIMU WENUsaivi niko dar nakula maisha kama yote na nina big programe ambazo ziko karibuni kumalizika ambapo nataka hata kwa mwezi niwe nalaza 2M sio mbayaNa ikimpendeza mungu nitasepa nje Tanzania niwe naigoogleIla vikwazo vikubwa ni kitambulisho cha utaifa NIDA wananikwamisha mpaka saivi nimetumia zaidi ya 70000 kwa ajiri ya kupata kitambulisho lakini sijapata mpaka leoNote:sijawahi fanya mishe za kijingajinga naheshimu dini yangu wala sina mradi wa kuufanya kama refferal wala sina project ya kumshirikisha mtu ili kusudi mimi nipate kupitia yeye no wala sijawahi fikiria kushare na mtu mtandaoni maswala ya pesa my take is to inspire others ambao bado hawajapata ajira kuwa nao wanaweza kukaa chini na kupanga mikakati hatimaye kupambana na wakatusuaAll the best