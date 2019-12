Swali fikirishi: Sababu kubwa ya Wajerumani kupeleka fuvu la Mtemi Mkwawa nchini Ujerumani zilikuwa ni zipi?

Mtemi Mkwavinyika Munyigumba Mwamuyinga ni moja kati ya wahenga wetu wenye historia kubwa sana ya ushujaa hapa Tanganyika, nadhani kwenye orodha yangu namuweka na wakina Mirambo pamoja na Abushiri.



Mtemi Mkwawa alipigana vita kubwa na makabila yaliyoogopeka hapa Tanganyika, kuna kipindi Chabruma chifu wa Wangoni kabila ambalo liliogopeka kusini yote alijaribu kumchokonoa alitafutwa sana hadi akaenda kujificha.



Pia inasemekana Wamassai ambao walipiga makabila mengi ya Kaskazini walipojaribu kushuka Kusini walikutana na vikosi vya Mkwawa mpakani mwa Himaya yake kule Morogoro. Wamassai na ubabe wao wote walitulizwa hadi wakakubaliana na Mkwawa kwamba hawatashuka Kusini.



Nakumbuka niliwahi kusoma nyaraka fulani miaka ya nyuma kidogo ambapo wanajeshi wa Ujerumani walisema hivi kuhusu wahehe "these people know nothing than war, it's like they bred only to fight wars".



Wakati anapigana na Wajerumani kilichowashangaza zaidi ni pale ambapo alitumia mkakati (Strategy) ambao ulitumiwa na Napoleon Bonaparte kwenye Vita ya Mapiramidi kule Misri. Ule mkakati ndiyo unamfanya Napoleon aitwe Military Genius mpaka leo.



Swali nalojiuliza ni hili: Nini kiliwafanya Wajerumani wachukue fuvu la Mtemi Mkwavinyika na kulipeleka kwao Ujerumani? Sababu kubwa hasa ni nini?



Nakumbuka huu mchezo ulifanywa hadi kwa chifu wa Wahindi wekundu Geranimo ambaye alipambana sana na wazungu kulinda ardhi yao isinyanganywe. Walikata fuvu lake na kuondoka nalo kusikojulikana.