Mwanahabari Huru said: Meko alifukuza wale wawekezaji kwenye mashamba ya miwa Bagamoyo akampa Bakhresa mashamba. Sijui uzalishaji wa sukari umefikia wapi?



Have you been to that area? Bakheresa has made an outstanding progress.Tusiandikie mate wakati wino upo. Miwa imeshapandwa...inachukua miaka 2 mpaka mitatu kuwa tayari. Kiwanda kinaanza kujengwa. Tuache porojo zetu zibakie hapa hapa JF. Other people are very serious about life and their life missions