Spika Zungu awataka Mawaziri na Watendaji wote kuiga mfano wa Rais katika kubana matumizi ya Serikali

Spika Zungu awataka Mawaziri na Watendaji wote kuiga mfano wa Rais katika kubana matumizi ya Serikali

Z

zandrano

JF-Expert Member
Joined
Jan 24, 2017
Posts
8,421
Reaction score
9,334
Tunaunga mkono hoja ya Spikq wa Bunge ya kuwataka watendaji wote wa Serikali kuiga mfano wa Mh. Rais dkt Samia katika kubana matumizi ya Serikali.

Spika amesema naye ameunga mkono kwa kubadilisha gari lake na ametawataka watendaji wote wa Serikali kubadili magari ya gharama kubwa.

Ushauri;
1. Magari ya watendaji wote wa serikali yabadilishwe.
2. Gharama za nyumba na funiture zipunguzwe.
3. Vikao na semina ziondolewe.
4. Posho za wabunge zipunguzwe.
5. Mishahara ya mawaziri ipunguzwee pamoja na maripurupu.
6. Viongozi wote watibiwe hapa nchini.
7. N.k
 
zandrano said:
Tunaunga mkono hoja ya Spikq wa Bunge ya kuwataka watendaji wote wa Serikali kuiga mfano wa Mh. Rais dkt Samia katika kubana matumizi ya Serikali.

Spika amesema naye ameunga mkono kwa kubadilisha gari lake na ametawataka watendaji wote wa Serikali kubadili magari ya gharama kubwa.

Ushauri;
1. Magari ya watendaji wote wa serikali yabadilishwe.
2. Gharama za nyumba na funiture zipunguzwe.
3. Vikao na semina ziondolewe.
4. Posho za wabunge zipunguzwe.
5. Mishahara ya mawaziri ipunguzwee pamoja na maripurupu.
6. Viongozi wote watibiwe hapa nchini.
7. N.k
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Hajui kwamba Raisi Samia anajiilipa kupitia Abduli? Hata asipopewa chochote na serikali hana shinda. Hata tukisema asikae Ikulu ana nyumba za gharama kuliko Ikulu, na mali zote zimepatikana akiwa raisi. Sasa watu wasidanganywe na kubana matumizi kwa raisi

Jiulize, raisi akisema nabana matumizi msinipe mshahara hata kidogo, utamchukulia ni serious kwenye kubana matumizi au ni kete ya kisiasa tu? Dont be naive Zungu.
 
Huu mlima ni mrefu kuupanda
zandrano said:
Tunaunga mkono hoja ya Spikq wa Bunge ya kuwataka watendaji wote wa Serikali kuiga mfano wa Mh. Rais dkt Samia katika kubana matumizi ya Serikali.

Spika amesema naye ameunga mkono kwa kubadilisha gari lake na ametawataka watendaji wote wa Serikali kubadili magari ya gharama kubwa.

Ushauri;
1. Magari ya watendaji wote wa serikali yabadilishwe.
2. Gharama za nyumba na funiture zipunguzwe.
3. Vikao na semina ziondolewe.
4. Posho za wabunge zipunguzwe.
5. Mishahara ya mawaziri ipunguzwee pamoja na maripurupu.
6. Viongozi wote watibiwe hapa nchini.
7. N.k
Click to expand...
 
na bado watabana hadi matako , tangu mwamba trump akatize minjugu aka maharage naona vitambi vyao vinavyopukutika wanaisha tu na kila wiki wanaukia mtu, kimsingi wengi wao wanaumwa naa wanategemea njugumawe hivyo waacheni tu muda unaongea. mtoa ushauri mwenyewe ni moving dead.
 
zandrano said:
Tunaunga mkono hoja ya Spikq wa Bunge ya kuwataka watendaji wote wa Serikali kuiga mfano wa Mh. Rais dkt Samia katika kubana matumizi ya Serikali.

Spika amesema naye ameunga mkono kwa kubadilisha gari lake na ametawataka watendaji wote wa Serikali kubadili magari ya gharama kubwa.

Ushauri;
1. Magari ya watendaji wote wa serikali yabadilishwe.
2. Gharama za nyumba na funiture zipunguzwe.
3. Vikao na semina ziondolewe.
4. Posho za wabunge zipunguzwe.
5. Mishahara ya mawaziri ipunguzwee pamoja na maripurupu.
6. Viongozi wote watibiwe hapa nchini.
7. N.k
Click to expand...
Anajua anachoongea huyo tapeli?
 
Sijawaelewa, hamtaki matumizi yabanwe au?
Nafahamu kuwa; kusema ni jambo moja na utekelezaji ni jambo jingine.
Nadhani jambo la msingi hapa tutoe njia ya kufanya jambo hilo jema liweze kutekelezeka.
Nchi yetu bado inachechemea kiuchumi hivyo hakuna budi matumizi ya serikali yabanwe.
 
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