Sitarudia kumfuata demu kwake! Ilibaki kidogo nichomwe kisu Singapore

Kisa cha kweli, mwaka Jana katika kurupushani moja uku Singapore nikapata sehemu kuna mtandao wa wadada wanao fanya escort (hunters) nikasema ngoja nifanye research kuhusu suala ili.

Nikagundua kuna mtaa unahitwa holland street

Wapo wa aina Nyingi, nikaingia nikapata namba ya mdada mmoja anaitwa irina asheley ni mrussia anaye fanya Kazi ya escort. Nadhani wakubwa mmenielewa,



Nimewasiliana naye usiku akanielekeza kwamba niende anapokaa,



Nyumba za uku ni namba kumbe namba zinaweza kufanana ila mitaa tofaut, na mpangilio wa nyumba ni ule ule, akanambia njoo namba 515 mtaa wa Holland nikachukua tax (per tandu,) nikafika kumbe maeneo nimekosea,

Nikavamia nyumba Nyingine 515 ambayo siyo hiyo, ninapiga simu akasema ingia ndani , nikamwambia mbona sikuoni akasema fungua mlango, mwanaume si nikafungua mlango nikakutana na (nany) wamama wa kifilipino wanaofanya kazi za house keepin Sasa kwakuwa niliambiwa ingia humo, yaan ni nyumba namba 515 lakin pembeni ndani ya geti kuna nyumba ndogo ,na muundo ni vile vile kila sehem, sasa huyo nany akastuka maana hiko ni chumba chake huwa haingii mtu,



Nikamweleza akasema (you are crazy buddy no papuchi here) nimeongeza chumvi kidogo hapo,



Akanielekeza mtaa mwingine, nikaenda mpaka Street 4 nyumba namba 515 nikakuta kuna nyumba muundo ule ule, kuingia ndani taa ikazimwa ghafla nataka kutoka nje ikawashwa mdada akanambia plz usiende we ndo **** tumekuwa tunawasiliana,? Nikasema ndiyo lakin sijaja kwa ajili yako nimekuja kwa ajili ya mrembo huyu nikamuonesha picha nkasema kama ni huyu basi nanunua maana tulipanga Singapore dollars 500 per 5 hours. Akasema huyo ni boss wetu ndo huwa anagawa namba alafu ukija unakutana na sisi nkasema sitaki wewe (alikuwa huyu anatokea Nigeria) nkasema nataka huyu mzungu. He katika kubishana si mlango ukafungwa na funguo kazishika, ninataka kumchenjia wakaja wengine wanakuwa wamejificha vyumbani ni madada wamepanda hewani wakaja kama Saba hivi mmoja ana kisu mkononi wakaniweka kati wakasema unataka NANI nkaonesha picha wakasema huyo hayupo hapa na kwa taarifa yako utalipa 1000 Singapore dollars tukuachie uende au unafanya mchezo na mmoja wapo hapa, nikachagua kisu miongoni mwao, akasema OK ila nikampa 400 nikamdanganya kuwa Yule mzungu tuliongeaga live 400 siyo simu, akasema namba anagawa zisizo za kwake naye ndo anatuweka town hapa anatulipia nyumba na visit visa za miez miez



Nilifanya ila shingo upande,



Nikaenda nikabadili nikapanga nikaenda pale pale tulipokutana na huyo Dada Irina mzungu, akaja tena nikamwambia nilipoteza namba yako, nipe akanipa Ile Ile nikasema nataka nipige hapa upokee akaleta leta ujanja nikamwambia basi nakutaka wewe nalipa two times ya siku Ile akasema sure , nkasema yes akasema sure nkasema yes akasema haya twende tukatika hotelin anapokaa nikala mambo siku ikapita, ila akanambia waafrica so strong mnachosha nkasema OK



Ila nikikumbuka madada waloniwekaga mtu Kati sitakuja kufanya appointment nikaruhusu mtu anipeleke kwake hoteli ntalipa Mimi, kabisa, na aje napo mwelekeza Mimi,





Basss



Ila nakumbuka mwaka juzi kuna mnigeria msichana changu city alimchoma mwanaume wa Uganda kisu, niliwaza siku Ile wameniweka mtu Kati walikuja kwa Shari mnooo,



Tuwe makini



Ila tusiache nanii maana ni tamu