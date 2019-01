Sipendi house girls kufanywa binadamu daraja la chini.

Tofauti hazikwepeki katika maisha. Hawa wamepewa na wale wamenyimwa. Lakini binadamu tusinyanyasane wala kutishana kwa ajili ya tofauti hizo alizoweka Rabana.



Katika dunia tunayoishi kuna watu wamejaliwa kuwa matajiri na wengine ni masikini. Wapo mameneja wengine wahudumu.



Huku mfyagizi kule CEO. nk nk. Kuna wahudumu na wafyagizi wa bomani na wale wa Bot. Hawafanani!!



Kuna wakurugenzi na walinzi. Huku mgambo kule police toka CCP!! Huku makarani kule maafisa.



Hapa makamanda kule makuruta. Huku wachungaji kule wanakwaya. Ilimradi watu wapo katika madaraja tofauti.



Ndio hadithi ya maisha ilivyo. Wengine wapewa maisha mazuri wakati wengine ni walalahoi.



Bill Gates anasema life is not fair. Get used to it. Tofauti za maisha zitakuwapo siku zote lakini zisitufanye tunyanyasane. Ingawa tunasema binadamu wote ni sawa lakini ukweli ni kwamba tuko sawa lakini 'sio sawasawa'



Familia nyingi kuanzia tabaka la juu, kati na hata la chini huajiri house girls ili kusaidia kazi za nyumbani.



Sehemu kadhaa wasichana hawa wamekumbana na mateso na manyanyaso kutoka kwa akina mama tena wengine wenye heshima katika jamii wakiwemo wachungaji nk.



Wasichana hawa huishia kutukanwa na kusimangwa kila mara. Kunyimwa chakula au kupewa makombo. Sehemu zingine hawaruhusiwi kukaa kwenye makochi!



Familia nyingi dada wa kazi huwa wa kwanza kuamka na wa mwisho kulala. Hutengwa wakati familia inakula na ni mara chache sana wanaruhusiwa kutoka.



Hulazimika kufanya kazi nyingi sana ingawa mshahara ni mdogo sana na kulipwa kwake kwa manati. Inashangaza kuona baadhi ya akina mama wanaonyanyasa house girls ni Wakristo au Waislamu. Wanafiki!



Tatizo kubwa ni kwamba kisaikolojia, jamii inawaona house girls kama ni watu daraja la pili. Hili ni kosa kubwa. Kuwa house girl au house boy hakumfanyi mtu kuwa binadamu nusu.



Ni fate tu imewafanya dada hawa kufanya kazi hizi. Wasinyanyaswe. Mama muone dada wa kazi kama binti yako.



Ni ujinga kumnyanyasa mtu anayekupikia chakula na au kukutunzia watoto wako. Unajiweka katika mazingira ya hatari. Usijenge uadui na house girl. She can be your doom.



Akina mama acheni kukasimu hata majukumu yenu nyeti kwa 'wadada'

Ona sasa hata chumba mnacholala na mumeo asafishe msichana. Na nguo za mumeo asafishe yeye! Sasa kimebaki nini kama sio kukasimu hadi 'kitanda'



House girl sio punching bag. Sio mtu wa kumalizia hasira zako za kazini au kero za mume. Wewe si binadamu bora zaidi kuliko huyo msichana.



Wewe pia ungeweza kuwa house girl shukuru tu fate imeamua vinginevyo. Aliyekupa wewe ndio aliyewanyima wasichana wa kaazi.



Anaitwa msichana wa kazi sio mtumwa. Alipwe ujira wake na heshima ya utu wake ithaminiwe kama watoto wako.

Ingawa nimesema kidunia binadamu sio sawasawa, mbele ya Mungu watu wote ni sawa. Tunaunganishwa na kifo. Uwe mkurugenzi uwe mwalimu, uwe nani utakufa kama huyo msichana unayemnyanyasa.

Acheni kuwafanya house girls watu daraja la chini. Acha visingizio.



Kama umeshindwa kuishi nae kwa upendo na staha mrudishe kwao. Na kazi zoote fanya mwenyewe. Tusipende ku take advantage ya matatizo ya binadamu wenzetu wenye shida.