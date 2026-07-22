Sioni Lissu akiachiwa na Samia..na issue ni Samia kashatiwa uoga

Ni Kweli. Lissu kutoka ni kazi ngumu.



Washaur wa Samia ndio wanaendelea kumsagia Kunguni Lissu.

Hasa kwa kuwa washamwendea na maridhiano kadha wa kadha na Lissu akayapiga chini na kuyaropoka.



Kesi ishakuwa ngumu



Miaka 2 ikitimia. Wale MaHakimu utasikia either mmoja au wawili wanastaafu au watabadilishiwa Mahakama na itachukua muda kupangiwa Hakim mwingne na huyo Hakim akija ataanza kusikiliza tena kesi upya.



Hapo ni miaka 2 mingne.