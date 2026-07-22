Sioni Lissu akiachiwa na Samia..na issue ni Samia kashatiwa uoga

THE FIRST BORN
JF-Expert Member
- Apr 24, 2019
- 2,385
- 5,038
Mzee wangu upo humu na ninajua unapenda sana kutembelea hili Jukwaa nitakachokiandika hapa sio kipya maana nishakuambia mara kadhaa.
Nilimwambia Mzee Kila nikipima Upepo naona kabisa SAMIA hamuachii Lissu atasota nae hadi amalize mda wake 2030.
Atapokea vitisho ila hatolegeza na why hatolegeza because washauri wake wanamwambia daily hizo pressure za nje sio kitu angalia Uganda issue ya BESIGYE.
Mzee kadakwa November 16, 2024, leo 2 years inaelekea yupo ndani kuna nini kinatokea?
Samia akiona hivo anasema kumbe inawezekana!!
Washauri wanakua:Mheshimiwa ujue huyu akitoka atakupelekea moto we huoni tu Heche anavyosumbua so akitoka huyu utapigiwa kelele nyingi..na wewe elimu yako ni ndogo utaaweza shindana nalo hili?
Samia:Ukweli atanipa stress huyu, nitakosa Raha.
Washauri:Sasa suluhisho la yote haya tuendelee kumuzuia palepale UK..
Nilimwambia Mzee Kila nikipima Upepo naona kabisa SAMIA hamuachii Lissu atasota nae hadi amalize mda wake 2030.
Atapokea vitisho ila hatolegeza na why hatolegeza because washauri wake wanamwambia daily hizo pressure za nje sio kitu angalia Uganda issue ya BESIGYE.
Mzee kadakwa November 16, 2024, leo 2 years inaelekea yupo ndani kuna nini kinatokea?
Samia akiona hivo anasema kumbe inawezekana!!
Washauri wanakua:Mheshimiwa ujue huyu akitoka atakupelekea moto we huoni tu Heche anavyosumbua so akitoka huyu utapigiwa kelele nyingi..na wewe elimu yako ni ndogo utaaweza shindana nalo hili?
Samia:Ukweli atanipa stress huyu, nitakosa Raha.
Washauri:Sasa suluhisho la yote haya tuendelee kumuzuia palepale UK..