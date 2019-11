Sio kila mgonjwa wa akili ana mapepo au majini

Asante mkuu kwa mada hii...Nilikua naona utafiti kwenye hili eneo ni ngumu..na pia nmegundua hata hapa Jamiiforums kuna unyanyapaa sana...watu hata humu wanashindwa kufunguka..wanayokumbana nayo...which is sad as 1 in 8 have experienced mental health difficulties..you would expect humu JF kutakua na watu kibao tu ambao wanaumwa au kuuguza wagonjwa wa matatizo ya akili kwa hio wangeshare experiences zao...topic yangu ilitupwa huko jukwaa la Afya..Anyway,...Magonjwa ya akili ni umbrella ya magonjwa mengi...niliona mahali hawa traditional healers and faith healers wanapunguza Anxiety, ama Distress mgonjwa anayeweza kuwa na hizo symptoms. akapata.temporary relief...sasa sijui Modern Medicine can be combined na hao Traditional/Faith healers kuona kama watu watapata msaada wanaohitaji?????????????????????????????????