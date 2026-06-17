Sina hamu na ndugu yangu, Nimemsamehe ila sitaki ukaribu naye tena kwani chuki yake dhidi yangu ilinipitisha kwenye moto

Ni ndugu yangu kabisa, mtoto wa Mama yangu mdogo, kiumri yeye ni mkubwa kwangu hivyo nilimpa heshima kama dada mkubwa na kumkaribisha nyumbani kwangu kila alipotaka kuja kutusalimia mimi na mume wangu.



Alionekana mwenye furaha sana kila akija kwangu huku akishauri mambo kadhaa kuwa mdogo wangu fanya hivi au vile ili ndoa yako ibaki kuwa ya mani na furaha, kwa kweli nilimuona wa maana sana kwani alikuwa akitoa ushauri mzuri wa busara ambao kila mtu angetamani kuusikia kwa mstakabali wa ndoa yake.



Kumbe kikulacho ki nguoni mwako, la haula sikujua kuwa moyoni mwake alikuwa kajaa wivu na chuki kubwa dhidi ya familia yangu na alikuwa anatafuta njia ya kuitia sumu ili ahakikishe hamu yake ya kuiharibu inakatika kwa kuona nahangaika na njia.



Bila kujua alishauri twende kumsalimia Mama yake ambaye ni mama yangu mdogo, alisema tusafiri mpaka kwao Mwanza kutoka Mbeya tulipokuwa tukiishi, nikamwambia mie mume wangu hawezi kubali kwani huwa sisafiri mpaka atake yeye, akasema shemeji mie naelewana naye sana nikimuomba kusafiri na wewe hawezi kataa na kwa kuwa hatuendi sehemu mbaya tunaenda nyumbani, basi nikamwambia sawa.



Baada ya siku moja kupita akanambia nimeongea na shemeji kuhusu lile jambo na amekubali, hivyo ukirudi mtajadili, kweli mume wangu aliporudi akaniuliza na mie nikamwambia ni kweli tuliongea na dada hivyo, iwapo umeridhia naomba niruhusu, akasema sawa na kunipatia fedha ya nauli na matumizi nikafurahi, ila akanambia wameongea na dada tunaondoka kesho



Nikampigia dada kuwa mbona mmeongea safari kwa ghafla, si bora tungeenda hata ndani ya siku 4 akasema kesho jioni, akasema asubuhi njoo kwangu tujiandae tuondoke jioni, tukalale mjini kwa ajili ya safari rasmi.



Kumbe wakati anaongea na mume wangu, alimwambia kuwa mie sijatulia naabisha familia kwa matendo yangu machafu, nina wanaume moaka yeye kama ndugu anaona aibu, ameamua kumwambia sababu anamuonea huruma kwa kuwa anaona hana shida sasa iweje mie niwe na wanaume halafu nimtumie yeye kufanya umalaya wangu, akasema kuwa nimetuma akanimbee ruhusa kuwa naenda Mwanza kumbe mie naenda kwa mwanaume.



Mume wangu akaomba ushahidi, dada akamtumia charting za sms zinazoonesha namba yangu ya simu ikichati kimahaba na mwanaume na kupanga miadi ya kukaa wiki 2 kwake! Kiukweli smsm zile zilinistua hata mimi mwenyewe baada ya kuziona.



Kumbe wakati dada akija nyumbani alikuwa kampanga kijana mmoja akawa anachati naye kupitia simu yangu pale alipokuwa akiniuliza kama nina sms nimpe awasiliane na watu wake, nikawa nampa simu kama ndugu yangu na ninamwamini yeye akatumia mwana huo kuchati na huyo mtu!



Akapanda sumu kwa mume wangu kwa maneno mabaya ya chuki, mume wangu moyo ukapasuka kwa chuki na ghadhabu ila akaniruhusu ili niondoke apate kuthibitisha kuwa ni kweli nimeenda kwa mwanaume kama alivyoona meseji aniache.



Nilipofika kwa dada akasema hajisikii vizuri hivyo hawezi kusafiri kwa siku hiyo, tutasafiri kesho yake na akawa kampigia mume wangu kuwa mimi nimeondoka tayari {Kumbe alimwambia mume wangu nimemuomba aseme tunasafiri wote na wakati hatuna safari yaani namtumia yeye kama njia ya kupata ruhusa} akaniomba simu, kumbe akamblock mume wangu kila kona.



Nikiwa naandaa chakula cha mgonjwa ambaye ni dada simu iliingia kwa namba ngeni, kupokea ni mume wangu, akaanza kunishambulia kwa maneno makali ya kuonesha chuki dhidi yangu huku akiniita malaya nk huku akisema nilidhani nitakwenda kufanya umalaya asijue , mwisho umefika nikirudi ataniua, Sikuelewa sababu na baada ya hapo simu ikakatwa.



Dada yangu naye akainuka na kuanza moja kwa moja kunituhumu kuwaabisha kwa umalaya wangu niliofanya na moja kwa moja akampigia simu Mama yangu mzazi kumwambia nimewatia aibu hawezi kuvumilia kwani nimefanya umalaya na mume kanifukuza, hivyo naye ananifukuza hawezi kukaa na mtu wa aina hiyo



Dada akatoa begi nje akanitukana na kuniambia niondoke, simu yangu aliipiga ukutani ikapasuka vibaya sana na hakifaa tena, nikamwambia naomba basi hela nilikupa kwamba ukate tiketi ila hakuoa akanitukana na kwa kuwa siwezo magomvi nilibidi nitoke nikiwa nalia sana na sijui kipi kimejiri ghafla kwenye maisha yangu.



Aliwapigia simu ndugu na kuwatumia ujumbe karibu ndugu wote na kuwapandikiza chuki dhidi yangu ndani ya muda mfupi nikawa sina wa kunitetea!



Mume naye aliwapigia wa upande wake na kushare zile meseji nyingi alizotumia na dada kutoka kwenye simu yangu mwenye ambazo dada alichati na jamaa na kisha kuzituma kwake huku akifuta kwangu na kumwambia mume wangu kuwa amezipata kutoka kwa yule jamaa.



Sitasahau siku ile, sitasahau kuchukiwa na ukoo mzima kwa kosa ambalo sijafanya, sitasahau siku zile zenye giza maishani mwangu. Dada nimekusamehe ila sitaki tena ukaribu na wewe.



Nilikwenda kwa rafiki rafiki yangu, nikamueleza kinachojiri, akanishauri twende kwa mume wangu, tulipofika nilipigwa sana! Nusu nitolewe uhai, nikabaki na alama ambayo itadumu mwilini mwangu.



Nifupishe stori, Tuliondoka na nikaanza kuishi kwa rafiki kwa muda mrefu kidogo, mpaka dada yangu wa kuzaliwa naye tumbo moja alipoamua kumtafuta yule jamaa kwani namba yake pia ilikuwa inaoenekana, akamtafuta akampata wakakutana wakaongea na baada ya mazungumzo yule jamaa alisema alilipwa 30000 ili kufanya hayo kwani dada alimwambia ananichukia tu anaumia kuona mie niliolewa na wao kwenye tumbo lao wote hawajaolewa hivyo anataka nami niachike!



Na Kisha yule jamaa akampigia dada na kumuuliza maswali ya mitego na dada alifunguka huku akirekodiwa na kueleza ukweli wote ambao ulionesha nilikuwa trapped sikuhusika na chochote.