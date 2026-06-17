Sina hamu na ndugu yangu, Nimemsamehe ila sitaki ukaribu naye tena kwani chuki yake dhidi yangu ilinipitisha kwenye moto

Sina hamu na ndugu yangu, Nimemsamehe ila sitaki ukaribu naye tena kwani chuki yake dhidi yangu ilinipitisha kwenye moto

M

Mawele

JF-Expert Member
Joined
Jul 25, 2023
Posts
687
Reaction score
2,221
Ni ndugu yangu kabisa, mtoto wa Mama yangu mdogo, kiumri yeye ni mkubwa kwangu hivyo nilimpa heshima kama dada mkubwa na kumkaribisha nyumbani kwangu kila alipotaka kuja kutusalimia mimi na mume wangu.

Alionekana mwenye furaha sana kila akija kwangu huku akishauri mambo kadhaa kuwa mdogo wangu fanya hivi au vile ili ndoa yako ibaki kuwa ya mani na furaha, kwa kweli nilimuona wa maana sana kwani alikuwa akitoa ushauri mzuri wa busara ambao kila mtu angetamani kuusikia kwa mstakabali wa ndoa yake.

Kumbe kikulacho ki nguoni mwako, la haula sikujua kuwa moyoni mwake alikuwa kajaa wivu na chuki kubwa dhidi ya familia yangu na alikuwa anatafuta njia ya kuitia sumu ili ahakikishe hamu yake ya kuiharibu inakatika kwa kuona nahangaika na njia.

Bila kujua alishauri twende kumsalimia Mama yake ambaye ni mama yangu mdogo, alisema tusafiri mpaka kwao Mwanza kutoka Mbeya tulipokuwa tukiishi, nikamwambia mie mume wangu hawezi kubali kwani huwa sisafiri mpaka atake yeye, akasema shemeji mie naelewana naye sana nikimuomba kusafiri na wewe hawezi kataa na kwa kuwa hatuendi sehemu mbaya tunaenda nyumbani, basi nikamwambia sawa.

Baada ya siku moja kupita akanambia nimeongea na shemeji kuhusu lile jambo na amekubali, hivyo ukirudi mtajadili, kweli mume wangu aliporudi akaniuliza na mie nikamwambia ni kweli tuliongea na dada hivyo, iwapo umeridhia naomba niruhusu, akasema sawa na kunipatia fedha ya nauli na matumizi nikafurahi, ila akanambia wameongea na dada tunaondoka kesho

Nikampigia dada kuwa mbona mmeongea safari kwa ghafla, si bora tungeenda hata ndani ya siku 4 akasema kesho jioni, akasema asubuhi njoo kwangu tujiandae tuondoke jioni, tukalale mjini kwa ajili ya safari rasmi.

Kumbe wakati anaongea na mume wangu, alimwambia kuwa mie sijatulia naabisha familia kwa matendo yangu machafu, nina wanaume moaka yeye kama ndugu anaona aibu, ameamua kumwambia sababu anamuonea huruma kwa kuwa anaona hana shida sasa iweje mie niwe na wanaume halafu nimtumie yeye kufanya umalaya wangu, akasema kuwa nimetuma akanimbee ruhusa kuwa naenda Mwanza kumbe mie naenda kwa mwanaume.

Mume wangu akaomba ushahidi, dada akamtumia charting za sms zinazoonesha namba yangu ya simu ikichati kimahaba na mwanaume na kupanga miadi ya kukaa wiki 2 kwake! Kiukweli smsm zile zilinistua hata mimi mwenyewe baada ya kuziona.

Kumbe wakati dada akija nyumbani alikuwa kampanga kijana mmoja akawa anachati naye kupitia simu yangu pale alipokuwa akiniuliza kama nina sms nimpe awasiliane na watu wake, nikawa nampa simu kama ndugu yangu na ninamwamini yeye akatumia mwana huo kuchati na huyo mtu!

Akapanda sumu kwa mume wangu kwa maneno mabaya ya chuki, mume wangu moyo ukapasuka kwa chuki na ghadhabu ila akaniruhusu ili niondoke apate kuthibitisha kuwa ni kweli nimeenda kwa mwanaume kama alivyoona meseji aniache.

Nilipofika kwa dada akasema hajisikii vizuri hivyo hawezi kusafiri kwa siku hiyo, tutasafiri kesho yake na akawa kampigia mume wangu kuwa mimi nimeondoka tayari {Kumbe alimwambia mume wangu nimemuomba aseme tunasafiri wote na wakati hatuna safari yaani namtumia yeye kama njia ya kupata ruhusa} akaniomba simu, kumbe akamblock mume wangu kila kona.

Nikiwa naandaa chakula cha mgonjwa ambaye ni dada simu iliingia kwa namba ngeni, kupokea ni mume wangu, akaanza kunishambulia kwa maneno makali ya kuonesha chuki dhidi yangu huku akiniita malaya nk huku akisema nilidhani nitakwenda kufanya umalaya asijue , mwisho umefika nikirudi ataniua, Sikuelewa sababu na baada ya hapo simu ikakatwa.

Dada yangu naye akainuka na kuanza moja kwa moja kunituhumu kuwaabisha kwa umalaya wangu niliofanya na moja kwa moja akampigia simu Mama yangu mzazi kumwambia nimewatia aibu hawezi kuvumilia kwani nimefanya umalaya na mume kanifukuza, hivyo naye ananifukuza hawezi kukaa na mtu wa aina hiyo

Dada akatoa begi nje akanitukana na kuniambia niondoke, simu yangu aliipiga ukutani ikapasuka vibaya sana na hakifaa tena, nikamwambia naomba basi hela nilikupa kwamba ukate tiketi ila hakuoa akanitukana na kwa kuwa siwezo magomvi nilibidi nitoke nikiwa nalia sana na sijui kipi kimejiri ghafla kwenye maisha yangu.

Aliwapigia simu ndugu na kuwatumia ujumbe karibu ndugu wote na kuwapandikiza chuki dhidi yangu ndani ya muda mfupi nikawa sina wa kunitetea!

Mume naye aliwapigia wa upande wake na kushare zile meseji nyingi alizotumia na dada kutoka kwenye simu yangu mwenye ambazo dada alichati na jamaa na kisha kuzituma kwake huku akifuta kwangu na kumwambia mume wangu kuwa amezipata kutoka kwa yule jamaa.

Sitasahau siku ile, sitasahau kuchukiwa na ukoo mzima kwa kosa ambalo sijafanya, sitasahau siku zile zenye giza maishani mwangu. Dada nimekusamehe ila sitaki tena ukaribu na wewe.

Nilikwenda kwa rafiki rafiki yangu, nikamueleza kinachojiri, akanishauri twende kwa mume wangu, tulipofika nilipigwa sana! Nusu nitolewe uhai, nikabaki na alama ambayo itadumu mwilini mwangu.

Nifupishe stori, Tuliondoka na nikaanza kuishi kwa rafiki kwa muda mrefu kidogo, mpaka dada yangu wa kuzaliwa naye tumbo moja alipoamua kumtafuta yule jamaa kwani namba yake pia ilikuwa inaoenekana, akamtafuta akampata wakakutana wakaongea na baada ya mazungumzo yule jamaa alisema alilipwa 30000 ili kufanya hayo kwani dada alimwambia ananichukia tu anaumia kuona mie niliolewa na wao kwenye tumbo lao wote hawajaolewa hivyo anataka nami niachike!

Na Kisha yule jamaa akampigia dada na kumuuliza maswali ya mitego na dada alifunguka huku akirekodiwa na kueleza ukweli wote ambao ulionesha nilikuwa trapped sikuhusika na chochote.
 
Hii ndiyo Dunia , Mungu kama amekupa kibari Cha kurudi kwenye ndoa yako mshukuru yeye mengine
Utakabiliana nayo taratibu pole sana mrembo
 
Pole na matatizo.

Habari hii inatufundisha umuhimu wa kuhakiki mambo na kwamba mara nyingine muonekano wa juu juu ni tofauti na uhalisia, hivyo, inatubidi tuhakiki mambo kabla ya maamuzi, tusikurupuke.

Angalia upande chanya. Ukiandika kitabu vizuri unapiga hela hapo, kitabu kikichukuliwa na kutengenezwa movie unapiga hela zaidi.
 
Mawele said:
mpaka dada yangu wa kuzaliwa naye tumbo moja alipoamua kumtafuta yule jamaa kwani namba yake pia ilikuwa inaoenekana, akamtafuta akampata wakakutana wakaongea
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Sijui ulikuwa kwenye hali gani wakati huo ila hili ulilolielezea hapa ndio ulitakiwa kulifanya awali kabisa ili kujua chanzo cha tatizo. Pole sana ila watu wetu wa karibu ndio huwa wanatuumiza siku zote maishani.
 
Mawele said:
Ni ndugu yangu kabisa, mtoto wa Mama yangu mdogo, kiumri yeye ni mkubwa kwangu hivyo nilimpa heshima kama dada mkubwa na kumkaribisha nyumbani kwangu kila alipotaka kuja kutusalimia mimi na mume wangu.

Alionekana mwenye furaha sana kila akija kwangu huku akishauri mambo kadhaa kuwa mdogo wangu fanya hivi au vile ili ndoa yako ibaki kuwa ya mani na furaha, kwa kweli nilimuona wa maana sana kwani alikuwa akitoa ushauri mzuri wa busara ambao kila mtu angetamani kuusikia kwa mstakabali wa ndoa yake.

Kumbe kikulacho ki nguoni mwako, la haula sikujua kuwa moyoni mwake alikuwa kajaa wivu na chuki kubwa dhidi ya familia yangu na alikuwa anatafuta njia ya kuitia sumu ili ahakikishe hamu yake ya kuiharibu inakatika kwa kuona nahangaika na njia.

Bila kujua alishauri twende kumsalimia Mama yake ambaye ni mama yangu mdogo, alisema tusafiri mpaka kwao Mwanza kutoka Mbeya tulipokuwa tukiishi, nikamwambia mie mume wangu hawezi kubali kwani huwa sisafiri mpaka atake yeye, akasema shemeji mie naelewana naye sana nikimuomba kusafiri na wewe hawezi kataa na kwa kuwa hatuendi sehemu mbaya tunaenda nyumbani, basi nikamwambia sawa.

Baada ya siku moja kupita akanambia nimeongea na shemeji kuhusu lile jambo na amekubali, hivyo ukirudi mtajadili, kweli mume wangu aliporudi akaniuliza na mie nikamwambia ni kweli tuliongea na dada hivyo, iwapo umeridhia naomba niruhusu, akasema sawa na kunipatia fedha ya nauli na matumizi nikafurahi, ila akanambia wameongea na dada tunaondoka kesho

Nikampigia dada kuwa mbona mmeongea safari kwa ghafla, si bora tungeenda hata ndani ya siku 4 akasema kesho jioni, akasema asubuhi njoo kwangu tujiandae tuondoke jioni, tukalale mjini kwa ajili ya safari rasmi.

Kumbe wakati anaongea na mume wangu, alimwambia kuwa mie sijatulia naabisha familia kwa matendo yangu machafu, nina wanaume moaka yeye kama ndugu anaona aibu, ameamua kumwambia sababu anamuonea huruma kwa kuwa anaona hana shida sasa iweje mie niwe na wanaume halafu nimtumie yeye kufanya umalaya wangu, akasema kuwa nimetuma akanimbee ruhusa kuwa naenda Mwanza kumbe mie naenda kwa mwanaume.

Mume wangu akaomba ushahidi, dada akamtumia charting za sms zinazoonesha namba yangu ya simu ikichati kimahaba na mwanaume na kupanga miadi ya kukaa wiki 2 kwake! Kiukweli smsm zile zilinistua hata mimi mwenyewe baada ya kuziona.

Kumbe wakati dada akija nyumbani alikuwa kampanga kijana mmoja akawa anachati naye kupitia simu yangu pale alipokuwa akiniuliza kama nina sms nimpe awasiliane na watu wake, nikawa nampa simu kama ndugu yangu na ninamwamini yeye akatumia mwana huo kuchati na huyo mtu!

Akapanda sumu kwa mume wangu kwa maneno mabaya ya chuki, mume wangu moyo ukapasuka kwa chuki na ghadhabu ila akaniruhusu ili niondoke apate kuthibitisha kuwa ni kweli nimeenda kwa mwanaume kama alivyoona meseji aniache.

Nilipofika kwa dada akasema hajisikii vizuri hivyo hawezi kusafiri kwa siku hiyo, tutasafiri kesho yake na akawa kampigia mume wangu kuwa mimi nimeondoka tayari {Kumbe alimwambia mume wangu nimemuomba aseme tunasafiri wote na wakati hatuna safari yaani namtumia yeye kama njia ya kupata ruhusa} akaniomba simu, kumbe akamblock mume wangu kila kona.

Nikiwa naandaa chakula cha mgonjwa ambaye ni dada simu iliingia kwa namba ngeni, kupokea ni mume wangu, akaanza kunishambulia kwa maneno makali ya kuonesha chuki dhidi yangu huku akiniita malaya nk huku akisema nilidhani nitakwenda kufanya umalaya asijue , mwisho umefika nikirudi ataniua, Sikuelewa sababu na baada ya hapo simu ikakatwa.

Dada yangu naye akainuka na kuanza moja kwa moja kunituhumu kuwaabisha kwa umalaya wangu niliofanya na moja kwa moja akampigia simu Mama yangu mzazi kumwambia nimewatia aibu hawezi kuvumilia kwani nimefanya umalaya na mume kanifukuza, hivyo naye ananifukuza hawezi kukaa na mtu wa aina hiyo

Dada akatoa begi nje akanitukana na kuniambia niondoke, simu yangu aliipiga ukutani ikapasuka vibaya sana na hakifaa tena, nikamwambia naomba basi hela nilikupa kwamba ukate tiketi ila hakuoa akanitukana na kwa kuwa siwezo magomvi nilibidi nitoke nikiwa nalia sana na sijui kipi kimejiri ghafla kwenye maisha yangu.

Aliwapigia simu ndugu na kuwatumia ujumbe karibu ndugu wote na kuwapandikiza chuki dhidi yangu ndani ya muda mfupi nikawa sina wa kunitetea!

Mume naye aliwapigia wa upande wake na kushare zile meseji nyingi alizotumia na dada kutoka kwenye simu yangu mwenye ambazo dada alichati na jamaa na kisha kuzituma kwake huku akifuta kwangu na kumwambia mume wangu kuwa amezipata kutoka kwa yule jamaa.

Sitasahau siku ile, sitasahau kuchukiwa na ukoo mzima kwa kosa ambalo sijafanya, sitasahau siku zile zenye giza maishani mwangu. Dada nimekusamehe ila sitaki tena ukaribu na wewe.

Nilikwenda kwa rafiki rafiki yangu, nikamueleza kinachojiri, akanishauri twende kwa mume wangu, tulipofika nilipigwa sana! Nusu nitolewe uhai, nikabaki na alama ambayo itadumu mwilini mwangu.

Nifupishe stori, Tuliondoka na nikaanza kuishi kwa rafiki kwa muda mrefu kidogo, mpaka dada yangu wa kuzaliwa naye tumbo moja alipoamua kumtafuta yule jamaa kwani namba yake pia ilikuwa inaoenekana, akamtafuta akampata wakakutana wakaongea na baada ya mazungumzo yule jamaa alisema alilipwa 30000 ili kufanya hayo kwani dada alimwambia ananichukia tu anaumia kuona mie niliolewa na wao kwenye tumbo lao wote hawajaolewa hivyo anataka nami niachike!

Na Kisha yule jamaa akampigia dada na kumuuliza maswali ya mitego na dada alifunguka huku akirekodiwa na kueleza ukweli wote ambao ulionesha nilikuwa trapped sikuhusika na chochote.
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Snitch sio rafiki
Dada yako ni snitch
 
ShyaRuwa said:
Wanawake wasio na ndoa wakimwona mwanamke ameolewa, ana mume wa kumhudumia halafu anapata fursa ya kufanya umalaya huwa wanaona wivu mno. Inawauma kiasi cha kutamani kuchomoa betri ili mkose wote.
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Tatizo ni nini hasa?

Ni umasikini wa mali kwamba mwanamke aliyeolewa anaonekana amepata mtu wa kumsaidia kiuchumi maishani?

Ni wivu wa mapenzi kwamba huyu aliyeolewa anaonekana ana mwenza wa kudumu?

Kama ni umasikini wa mali tu, tukitatua matatizo ya kiuchumi wanawake wakaweza kusoma na kupata ajira au kujiajiri/kufanya kazi na biashara zao, tutapunguza tatizo hili.

Kama ni hili la wivu wa mapenzi, jamii ikielimika na kuelewa kuwa mapenzi si kuolewa, na hata wasioolewa wanaweza kuwa na mapenzi mazuri tu, tena pengine kuliko walioolewa, tunaweza kupunguza tatizo hili.

Kama tuna tatizo la kiutamaduni tu, watu wana chuki na wivu pengine bila hata kujua sababu, ngoma yetu ngumu hapo.

Ila ninashuku kuna tatizo la "commoditization of men", kuwafanya wanaume kama bidhaa. Tumeongelea sana commoditization of women lakini kwa wanaume pia ipo.

Mwanamme anaonekana kama bidhaa, nafasi ya kupata kipato na kusaidiwa kwenye maisha, ndoa kama ajira, wakati ndoa ni mapenzi si sehemu ya kupata kipato, uchumi, mali wala ajira.

Mkiacha kuwafanya wanaume "providers" na huu wivu utapungua.
 
Mawele said:
Nilikwenda kwa rafiki rafiki yangu, nikamueleza kinachojiri, akanishauri twende kwa mume wangu, tulipofika nilipigwa sana! Nusu nitolewe uhai, nikabaki na alama ambayo itadumu mwilini mwangu.
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Milisha weka mambo Sawa na mumeo?

Aisee watu wenye upole huishia kuumizwa tu. Huyo ndugu yako ni shetani, don't ever let her in your household. Alaf anatokea mtu anasema karogwa? Ni hawa hawa watu wa karibu, wenye chuki na patterns za umaskini wa kifikra na kimaisha.
 
Mawele said:
Ni ndugu yangu kabisa, mtoto wa Mama yangu mdogo, kiumri yeye ni mkubwa kwangu hivyo nilimpa heshima kama dada mkubwa na kumkaribisha nyumbani kwangu kila alipotaka kuja kutusalimia mimi na mume wangu.

Alionekana mwenye furaha sana kila akija kwangu huku akishauri mambo kadhaa kuwa mdogo wangu fanya hivi au vile ili ndoa yako ibaki kuwa ya mani na furaha, kwa kweli nilimuona wa maana sana kwani alikuwa akitoa ushauri mzuri wa busara ambao kila mtu angetamani kuusikia kwa mstakabali wa ndoa yake.

Kumbe kikulacho ki nguoni mwako, la haula sikujua kuwa moyoni mwake alikuwa kajaa wivu na chuki kubwa dhidi ya familia yangu na alikuwa anatafuta njia ya kuitia sumu ili ahakikishe hamu yake ya kuiharibu inakatika kwa kuona nahangaika na njia.

Bila kujua alishauri twende kumsalimia Mama yake ambaye ni mama yangu mdogo, alisema tusafiri mpaka kwao Mwanza kutoka Mbeya tulipokuwa tukiishi, nikamwambia mie mume wangu hawezi kubali kwani huwa sisafiri mpaka atake yeye, akasema shemeji mie naelewana naye sana nikimuomba kusafiri na wewe hawezi kataa na kwa kuwa hatuendi sehemu mbaya tunaenda nyumbani, basi nikamwambia sawa.

Baada ya siku moja kupita akanambia nimeongea na shemeji kuhusu lile jambo na amekubali, hivyo ukirudi mtajadili, kweli mume wangu aliporudi akaniuliza na mie nikamwambia ni kweli tuliongea na dada hivyo, iwapo umeridhia naomba niruhusu, akasema sawa na kunipatia fedha ya nauli na matumizi nikafurahi, ila akanambia wameongea na dada tunaondoka kesho

Nikampigia dada kuwa mbona mmeongea safari kwa ghafla, si bora tungeenda hata ndani ya siku 4 akasema kesho jioni, akasema asubuhi njoo kwangu tujiandae tuondoke jioni, tukalale mjini kwa ajili ya safari rasmi.

Kumbe wakati anaongea na mume wangu, alimwambia kuwa mie sijatulia naabisha familia kwa matendo yangu machafu, nina wanaume moaka yeye kama ndugu anaona aibu, ameamua kumwambia sababu anamuonea huruma kwa kuwa anaona hana shida sasa iweje mie niwe na wanaume halafu nimtumie yeye kufanya umalaya wangu, akasema kuwa nimetuma akanimbee ruhusa kuwa naenda Mwanza kumbe mie naenda kwa mwanaume.

Mume wangu akaomba ushahidi, dada akamtumia charting za sms zinazoonesha namba yangu ya simu ikichati kimahaba na mwanaume na kupanga miadi ya kukaa wiki 2 kwake! Kiukweli smsm zile zilinistua hata mimi mwenyewe baada ya kuziona.

Kumbe wakati dada akija nyumbani alikuwa kampanga kijana mmoja akawa anachati naye kupitia simu yangu pale alipokuwa akiniuliza kama nina sms nimpe awasiliane na watu wake, nikawa nampa simu kama ndugu yangu na ninamwamini yeye akatumia mwana huo kuchati na huyo mtu!

Akapanda sumu kwa mume wangu kwa maneno mabaya ya chuki, mume wangu moyo ukapasuka kwa chuki na ghadhabu ila akaniruhusu ili niondoke apate kuthibitisha kuwa ni kweli nimeenda kwa mwanaume kama alivyoona meseji aniache.

Nilipofika kwa dada akasema hajisikii vizuri hivyo hawezi kusafiri kwa siku hiyo, tutasafiri kesho yake na akawa kampigia mume wangu kuwa mimi nimeondoka tayari {Kumbe alimwambia mume wangu nimemuomba aseme tunasafiri wote na wakati hatuna safari yaani namtumia yeye kama njia ya kupata ruhusa} akaniomba simu, kumbe akamblock mume wangu kila kona.

Nikiwa naandaa chakula cha mgonjwa ambaye ni dada simu iliingia kwa namba ngeni, kupokea ni mume wangu, akaanza kunishambulia kwa maneno makali ya kuonesha chuki dhidi yangu huku akiniita malaya nk huku akisema nilidhani nitakwenda kufanya umalaya asijue , mwisho umefika nikirudi ataniua, Sikuelewa sababu na baada ya hapo simu ikakatwa.

Dada yangu naye akainuka na kuanza moja kwa moja kunituhumu kuwaabisha kwa umalaya wangu niliofanya na moja kwa moja akampigia simu Mama yangu mzazi kumwambia nimewatia aibu hawezi kuvumilia kwani nimefanya umalaya na mume kanifukuza, hivyo naye ananifukuza hawezi kukaa na mtu wa aina hiyo

Dada akatoa begi nje akanitukana na kuniambia niondoke, simu yangu aliipiga ukutani ikapasuka vibaya sana na hakifaa tena, nikamwambia naomba basi hela nilikupa kwamba ukate tiketi ila hakuoa akanitukana na kwa kuwa siwezo magomvi nilibidi nitoke nikiwa nalia sana na sijui kipi kimejiri ghafla kwenye maisha yangu.

Aliwapigia simu ndugu na kuwatumia ujumbe karibu ndugu wote na kuwapandikiza chuki dhidi yangu ndani ya muda mfupi nikawa sina wa kunitetea!

Mume naye aliwapigia wa upande wake na kushare zile meseji nyingi alizotumia na dada kutoka kwenye simu yangu mwenye ambazo dada alichati na jamaa na kisha kuzituma kwake huku akifuta kwangu na kumwambia mume wangu kuwa amezipata kutoka kwa yule jamaa.

Sitasahau siku ile, sitasahau kuchukiwa na ukoo mzima kwa kosa ambalo sijafanya, sitasahau siku zile zenye giza maishani mwangu. Dada nimekusamehe ila sitaki tena ukaribu na wewe.

Nilikwenda kwa rafiki rafiki yangu, nikamueleza kinachojiri, akanishauri twende kwa mume wangu, tulipofika nilipigwa sana! Nusu nitolewe uhai, nikabaki na alama ambayo itadumu mwilini mwangu.

Nifupishe stori, Tuliondoka na nikaanza kuishi kwa rafiki kwa muda mrefu kidogo, mpaka dada yangu wa kuzaliwa naye tumbo moja alipoamua kumtafuta yule jamaa kwani namba yake pia ilikuwa inaoenekana, akamtafuta akampata wakakutana wakaongea na baada ya mazungumzo yule jamaa alisema alilipwa 30000 ili kufanya hayo kwani dada alimwambia ananichukia tu anaumia kuona mie niliolewa na wao kwenye tumbo lao wote hawajaolewa hivyo anataka nami niachike!

Na Kisha yule jamaa akampigia dada na kumuuliza maswali ya mitego na dada alifunguka huku akirekodiwa na kueleza ukweli wote ambao ulionesha nilikuwa trapped sikuhusika na chochote.
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Loh, huyo shetwan alifanya trick babu kubwa.

Tuhuma za usaliti siku zote hupandisha munkari kwa mwenza.

Simulizi hii haujaitendea haki kwa namna ulivyoikatiza njiani.

Ilitakiwa utuambie namna mlivyomshawishi mumeo, kufuatilia kwa pamoja na kuugundua unafiki wa dada'ko na kuupata ukweli.

Mumeo alisemaje na aliiwekaje sawa hali hiyo, hasira na chuki zake za wivu zilichukua muda gani kushuka?

Ujue, simulizi kama hii ni fundisho kwa wengine namna ya kujihami na ndugu mahasidi.

Sasa tufungukie mkuu, ilikuwaje na jambo hilo liliishaje?
 
BARAFU MOTO said:
Kama ni kweli ulichoeleza huyo dada ni nusushetani nusumtu ingawa hatusikiliza upande wa pili
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Mkuu,

Hizo hoja zako za "kama ni kweli", na "hatujasikiliza upande wa pili" ni muhimu sana.

Katika mchango wangu #16 hapo juu, nimesisitiza kuwa moja ya somo tunalolipata kutoka kwenye habari hii, bila kujali kama habari ni ya kweli au la, kidhahania tu,ni umuhimu wa kuhakiki mambo.

Kwamba kama mume angekuwa na subira na akili ya kuhakiki mambo, pengine angegundua vizuri tu kuwa huu wote ulikuwa mchongo tu na mke wake hana hatia. Hii ilikuwa "planned character assassination".

Na hoja hiyo hiyo ya kutaka uhakiki inatutaka tuangalie kama hii habari ni ya kweli? Ni ya kweli kiasi gani? Inakuwaje ndugu yako akuchukie hivyo? Kweli watu wa hivyo wapo? Hata kama chuki hiyo ipo, lakini je, tumepata muktadha wote vizuri? Kuna ugomvi gani wa awali uliopelekea chuki hiyo ambao haujasemwa?

Lakini pia, hapo hapo, kwenye haya mambo ya wahanga wanaojitokeza kuja kutupa habari za madhila waliyopitia, kanuni ya muhimu ni kumuamini mtu.

Kwa nini?

Kwa sababu kama kashapitia madhila yote hayo huko, halafu anakuja hapa kuelezea habari yake kupata angalau afueni ya kusikilizwa, halafu na hapa napo badala ya kumsikiliza na kumpa pole, tunaanza kumuhoji kama vile hatumuamini, kumuhoji kwetu kwanza kunaweza kumuumiza yeye mwenyewe sana, halafu pia kunaweza kuwafanya wengine waliopitia mambo kama yeye wasite kusema habari zao kwa kuogopa kuhojiwa sana na kutakiwa wathibitishe mambo mengine ambayo pengine kwa kutokana na nature ya yalivyotokea na faragha za mtu binafsi hapa JF, inakuwa vigumu hata kuthibitisha, sembuse kuthibitisha bila kujianika wewe ni nani.

Kwa hivyo, nilifikiria sana jambo hili la kusikiliza upande wa pili, na kama habari hii ni ya kweli, nikaona ngoja tumuamini tu.

It is the graceful thing to do.

Pia, habari ina funzo bila kujali ni ya kweli au la.
 
Hata kama ni story inaumiza

Mimi Kuna kipindi kwa kuwa mke wangu ni mpumbavu I admit

Alikuwa a naamini adui mpaka amwambie mumeo msaliti anafanya moja na mbili ili aelewe anatendwa

Kumbe Kuna another angel

Vile shankupe wanamuweka juu na kumwambia yeye ni wa mawinguni bicause she just do this and that . 🤭

Vile wanajifanya wanaobey kila anachosema kumbe their just hide on her limbs and agenda.! Their just fucking bitch.!

Ikiwa Jomba hamjajiandaa kuoa makaburi ya wapumbavu Subirini and it's just 👌
 
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