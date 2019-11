Simulizi kuhusu kazi zangu katika taasisi ya NASA

Habari

Baada ya kimya cha muda mrefu leo nimeona si vibaya kuja na uzi unaoeleza kuhusu shughuli ninazo zifanya huku ughaibuni.

Nimekuwa muajiriwa wa NASA kwa zaidi ya mwaka na nusu sasa katika kitengo cha earth to mars lauching systems.

Katika kitengo hichi kuna mainjinia takribani ishirini (20) kutoka nchi mbalimbali duniani huku mtanzania nikiwa mimi pekee na wengi wao wakiwa kutoka mataifa makubwa duniani kama Ujerumani, Israel na Japan.

Mimi pamoja na mainjinia wenzangu tumekuwa tukishughulika na kuhakikisha kuwa vyombo vya anga vinakuwa salama vitokapo duniani kuelekea sayari ya mars.

Kwa ufupi katika kitengo hichi hasahasa tunadeal na vitu kama escape velocity ya vyombo vya anga, kumaintain speed baada ya chombo kutoka nje ya atmosphere, temperature and pressure regulation ya chombo kiwapo safarini pamoja na kuweka chombo kwenye intermediate orbit kabla ya kukipeleka mahala husika.

MUENDELEZO....

ESCAPE VELOCITY.

Ili chombo kitoke nje ya atmosphere basi inabidi kiwe katika mwendo au speed zaidi ya escape velocity, hivyo basi kitengo chetu kina jukumu la kufanya launching vehicle igenerate thrust itakayowezesha lauching vehicle kuwa na speed ya kupita katika atmosphere.

Escape velocity hii tunaidetermain baada ya kufanya mahesabu mbalimbali huku tukiconsider mahala ambapo chombo cha anga kitarushwa, weight ya lauching vehicle pamoja na load yake.

NOTE: kosa dogo katika hatua hii linaweza sababisha failure of the whole lauching process, hivyo basi umakini wa hali ya juu unahitajika

BAADA YA KUTOKA NJE YA ATMOSPHERE.

Kwanza tujue kabisa kuwa launching systems zote zinatumia jet engines na sababu ni moja tu, nje ya atmosphere oxygen supply ni ndogo sana hivyo basi combustion ya mafuta na oxygen inakuwa kwa kiwango kidogo sana so with jet engines tunaweza kubeba extra oxygen ambayo inatusadia katika combustion kugenerate enough thrust.

Hapa tunacheza sana na calculus hususani differentiation hili tuweze kudetermine combustion rate na pia ni muhimu kujua kiasi cha mafuta na oxygen kinachohitajika ilikuweza kufikisha launching vehicle (LV) katika mahala husika.

TEMPERATURE AND PRESSURE REGULATION.

Nimeamua kuzielezea hizi process mbili pamoja hili kufupisha uzi lakini kiuhalisia zinazo involve vitu vingi sana.

Hapa tukishirikiana na kitengo cha "space KPI", tunaset parameters tunazopewa na hawa jamaa hivyo basi kuwezesha chombo cha anga kucope na temperature mbalimbali huko angani pamoja na temperature inayozalishwa na combustion ya mafuta na oxygen bila kusahau mabadiriko ya pressure katika distance mbalimbali kutoka katika lauching zone.

INTERMEDIATE ORBIT PLACEMENT OF LV.

Hii orbit inatusaidia kupeleka chombo chetu cha anga mahala husika with minimum possible energy, hivyo basi kabla ya kupeleka chombo mars lazima kwanza tukifikishe hapa then kunadrift mechanism yakukitoa chombo hicho kutoka kwenye hiyo orbit nakuendelea na safari.

MUENDELEZO.....

Launching systems zetu zinakuwa katika mfumo wa stages nikimaanisha kuwa vifaa kadhaa vyenye kazi mbalimbali vinaungwa pamoja kutengeneza kitu kimoja.

Kuna kifaa kinaugwa kwa ajili ya kutoka load kutoka duniani mpaka kwenye atmosphere, Kuna kifaa kwa ajili ya kupeleka load katika higher space, Kuna kifaa special kwa ajili ya mawasiliano baina ya launching vehicle na earth station, kuna golden plate(nitaielezea) na mwisho kabisa kuna kifaa ambacho nimekuwa nikikitaja sana kinaitwa load.

LOAD.

Hiki ni kifaa ambacho kinafika mars baada ya vifaa vyengine vyote kuwa detached, kifaa hiki kinatumwa kwa lengo la kufanya exploration na hivyo basi hutuma information mbalimbali duniani.

Information zinatumwa katika frequency flani kutoka mars mpaka duniani na duniani mpaka mars(bi directional transmission), na mara nyinngi information tunazozituma kwenda kwenye load tunaziita UPLINK COMMANDS au INSTRUCTIONS na zile zinazotoka kwenye kwenye load mpaka duniani tunaziita SPACE DOWNLINK INFO.

GOLDEN PLATE.

hii ni kama disc au kwa lugha iliyozoeleka CD inayobeba recorded information kama sauti za wanyama, majina ya vitu na n.k

Kusadikika uwepo wa alliens ndio kunafanya load yetu ibebe haka ka GOLDEN PLATE , kwa ufupi tu hii ni ishara ya uwepo wetu duniani au aina flani ya mawasiliano baina yetu sisi binaadamu na wao.

AIR BAG AND PARACHUTE LANDING SYSTEM.

Japokuwa mimi sipo kwenye kitengo cha landing lakini ningependa kuwadokezea kidogo kuhusu landing ya load katika ardhi ya mars.

Load yetu inaingia katika anga la mars ikiwa na speed kali sana hivyo basi bila mahesabu mazuri mission nzima inaweza kufia hapa baada ya kutumia billions of money.

landing procedure ni the most important procedure ni afadhari mission ifeli katika launching process kuliko hapa.

Hivyo basi kutokana na umuhimu wa process hii kitengo maalumu kwa ajiri ya landing ambacho mara ya kwanza kilifanikiwa kushusha kifaa mwezini kwa kutumia technique hii ya Air bag na parachute mwaka 2006 kinahusika pia kuland load katika sayari ya mars.

Technique hii inahusisha kushusha load katika ardhi ya mars kwa kutumia parashuti ilikupunguza mwendo kasi hivyo basi kuepusha "crushing".

Pia Load yetu inakuwa protected na air bags hivyo basi inakuwa salama kabisa ifikapo ardhini.

ITAENDELEA ....................

NOTE: SEHEMU INAYOFUATA NI MAHESABU HIVYO BASI UTULIVU UNAHITAJIKA

NA KWA WALE MLIOULIZA MASWALI NTAWAJIBU MWISHONI